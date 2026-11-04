Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Rabu ini, keinginan sebuah klub Italia untuk merekrut Gavi, bintang Barcelona, pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa minimnya menit bermain Gavi musim ini membuatnya menjadi sorotan, dan laporan menunjukkan bahwa Napoli memantaunya dengan saksama.

Surat kabar itu mengindikasikan bahwa ada kabar mengenai komunikasi yang memang sudah berlangsung di antara kedua klub.

Sementara itu, situs Italia "Calciomercato" menyebutkan bahwa ada kemungkinan terjadinya pergerakan selama periode transfer musim dingin mendatang.

Pada musim panas lalu, Manchester United mencoba mendapatkan jasa Gavi, tetapi pemain lini tengah itu menggagalkan ketertarikan tersebut sejak awal, karena yakin untuk bertahan di Barcelona setelah fase terakhir musim lalu, di mana ia memastikan tempatnya di Piala Dunia melalui delapan pertandingan sebagai starter dalam sembilan laga terakhir di La Liga, setelah pulih dari cedera lutut.

Namun kini Napoli membidik sang pemain. Partenopei telah memulai negosiasi untuk memperkuat lini tengah mereka dan menopang tim yang menderita cedera dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut situs "Calciomercato", Barcelona siap melepasnya dengan harga 40 juta euro.

Gavi kehilangan posisinya yang tak tergantikan, dan kedudukannya dalam hierarki tim pun merosot. Kedatangan Rodri pada musim panas lalu semakin memperketat persaingan di posisi lini tengah, yang memang sudah dihuni Pedri, Bernal, De Jong, Fermin, dan Dani Olmo.

Gavi hanya bermain selama 146 menit dalam empat pertandingan di La Liga dan 45 menit di Liga Champions Eropa, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga di antaranya

Situasi ini membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya selama periode transfer musim dingin, dan Napoli sangat berhasrat untuk menyambarnya.