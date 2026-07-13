Apakah transfer ke Ajax batal? Ter Stegen memicu spekulasi lewat unggahannya

Marc-André ter Stegen telah mengunggah sesuatu di X. Kiper tersebut memposting foto dirinya mengenakan seragam latihan FC Barcelona. Apakah hal ini berarti transfer ke Ajax tidak mungkin terjadi, masih belum jelas.

Pemain asal Jerman itu membagikan sebuah postingan pada Senin sore yang memperlihatkannya mengenakan seragam latihan Barça. Ia menulis: “Musim baru. Ambisi yang sama. Siap!”

Di bawah postingan tersebut, langsung muncul komentar-komentar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Ajax. “Kupikir kamu akan pindah ke Ajax?”, tulis seorang pengguna. Pengguna lain mengunggah gambar yang dihasilkan AI yang menampilkan Ter Stegen mengenakan seragam Ajax. “Apakah dia tahu bahwa dia telah dikirim ke Ajax?”, demikian juga tertulis di sana.

Selain itu, sang penjaga gawang juga mendapat banyak kritik dari para pendukung Barcelona. Sebagian pendukung tampaknya ingin melihatnya hengkang. “Kami menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk klub, tapi sudah waktunya kamu berkemas,” demikian bunyi salah satu komentar.

Ter Stegen sudah lama dikaitkan dengan Ajax. Selama ini sepertinya klub asal Amsterdam itu akan meminjam kiper tersebut selama satu musim, tetapi kini ketidakpastian mengenai hal itu semakin meningkat.

Menurut De Telegraaf, kesepakatan tersebut mengalami penundaan yang cukup signifikan akibat “proses penyelesaian pribadi yang rumit”. Surat kabar tersebut menulis bahwa kesepakatan peminjaman itu bahkan bisa terancam batal. Apa yang tepatnya dimaksud belum sepenuhnya jelas.

Sebelumnya telah diketahui bahwa Barcelona akan tetap membayar sebagian besar gaji Ter Stegen, jika peminjaman tersebut benar-benar terwujud. Kemungkinan besar Míchel akan memainkan peran penting dalam (kemungkinan) peminjaman Ter Stegen. Kiper tersebut pernah bekerja sama dengan pelatih baru Ajax tersebut selama beberapa bulan di Girona yang baru saja terdegradasi.























