Club Brugge masih mengandalkan kedatangan bek Ajax, Dies Janse. Hal itu ditulis oleh jurnalis Tomas Taecke, yang meliput juara liga Belgia tersebut atas nama Het Laatste Nieuws.

Sabtu pagi, Taecke menerbitkan pembaruan transfer mendetail mengenai Club. “Mereka masih mengandalkan kedatangan Janse. Pemain asal Zeeland ini harus segera memutuskan antara kesempatan baru bersama klub Amsterdam atau pindah ke Westkapelle.”

Menurut Taecke, Janse diperkirakan akan berharga sekitar 9 juta euro. “Meskipun ada rumor dari ibu kota Belanda, menurut informasi kami, Club yakin memiliki modal yang cukup untuk mendatangkan Janse.”

Janse masih terikat kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, nilainya hanya 6,5 juta euro.

Janse yang berusia 20 tahun dipinjamkan oleh Ajax ke FC Groningen musim ini, di mana ia meninggalkan kesan yang sangat kuat.

Pemain timnas junior Belanda ini sejauh ini telah bermain dalam enam pertandingan resmi bersama tim utama Ajax.