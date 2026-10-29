Sebuah laporan media mengungkap kekhawatiran besar yang dirasakan para petinggi Barcelona terkait pemain Brasil, Raphinha, yang tampil gemilang musim ini di posisi penyerang tengah.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Raphinha memulai musim dengan luar biasa di posisi penyerang murni dengan mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan di seluruh ajang.

Raphinha membenarkan keputusan Barcelona untuk tidak mendatangkan penyerang baru selama bursa transfer musim panas, setelah upaya mereka merekrut Julian Alvarez gagal.

Namun, penampilan Raphinha menurun tajam setelah jeda internasional pertama di musim ini, yang menyaksikan Brasil menghadapi Australia dua kali.

Pada pertandingan kedua, pemain Brasil berusia 29 tahun itu mengalami cedera, yang memaksanya meninggalkan lapangan di antara dua babak.

Raphinha absen dari beberapa pertandingan bersama Barcelona, termasuk pertandingan kedua Liga Champions Eropa, dan meskipun mencetak gol di El Clasico pekan lalu, ia tampaknya kesulitan untuk mengembalikan level terbaiknya.

Inilah yang kembali membuat Barcelona khawatir, dengan dimulainya jeda internasional kedua tahun ini sepuluh hari lagi, di mana pelatih Carlo Ancelotti diperkirakan akan memanggil Raphinha untuk dua pertandingan di Singapura, melawan Jepang dan Singapura.

Hal ini akan menjadi perjalanan jauh lainnya bagi penyerang Blaugrana tersebut, yang kerap kembali dari penampilan internasionalnya dalam keadaan cedera, sesuatu yang cukup untuk membuat Barcelona mengkhawatirkan hal terburuk.