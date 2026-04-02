Tjaronn CheryImago
Wessel Antes

Apakah Tjaronn Chery bisa bermain melawan Feyenoord? NEC akan memberikan kepastian

T. Chery

Tjaronn Chery diperbolehkan kembali bermain untuk NEC mulai saat ini. Hal itu diumumkan klub asal Nijmegen tersebut pada hari Kamis melalui saluran resmi mereka.

Dengan demikian, tim peringkat ketiga VriendenLoterij Eredivisie telah menyelesaikan masalah paspor Chery (setidaknya untuk sementara).

Akhir pekan ini, kapten berusia 37 tahun tersebut dapat diturunkan saat bertandang ke Excelsior, dan pekan berikutnya akan menghadapi Feyenoord di kandang. Selama jeda internasional terakhir, Chery bermain untuk Suriname.

Meskipun Chery dapat bermain 'seperti biasa' akhir pekan ini, hal itu belum berlaku bagi rekan setimnya, Virgil Misidjan.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Chery dari Den Haag sebelumnya mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia telah mengunjungi Dinas Imigrasi dan Naturalisasi (IND).

Kemungkinan besar Chery berada di sana untuk mengurus dokumen-dokumennya. Perbedaannya dengan Misidjan adalah istrinya tinggal di Belanda.

Karena alasan yang sama, FC Groningen telah memulai proses serupa dengan Etienne Vaessen asal Breda, yang dikenal Chery dari tim nasional Suriname.

