Apakah Tebas Sengaja Memerangi Tim-Tim LaLiga? Real Madrid Masuk Daftar, Betis Menanggung Akibatnya

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Di saat klub-klub Spanyol membutuhkan segala dukungan untuk bersaing di Liga Champions, Javier Tebas, presiden LaLiga, justru terus menghukum tim-tim Spanyol yang tampil di kompetisi tersebut lewat keputusan penjadwalan yang oleh banyak pihak disebut sebagai bencana.

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Yang paling terdampak adalah Real Madrid, Real Betis, dan Atletico Madrid, yang kini dihadapkan pada jadwal mustahil tanpa jeda istirahat, bahkan dalam batas minimal sekalipun.

Menurut radio Spanyol "okdiario", Tebas menghambat perjalanan Real Betis di Liga Champions: waktu istirahat kurang dari 72 jam di antara dua laga, sementara lawan mereka mendapat tambahan 30 jam!

Tebas menjadwalkan laga liga Betis kontra Atletico Madrid, yang juga tampil di Liga Champions, pada Minggu, 6 Desember, pukul 21.00. Lalu pada Rabu berikutnya pukul 18.45, Betis menghadapi Como, yang bertanding pada Sabtu sebelumnya pukul 15.00.

Selain menjadwalkan laga Real Madrid di Bilbao pada hari Minggu, padahal mereka harus memainkan laga Liga Champions pada Rabu berikutnya di London, apa yang dilakukan Tebas terhadap Real Betis pada hari itu bisa dianggap sebagai sabotase.

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Betis menghadapi Como pada Rabu, 9 Desember, pukul 18.45, sementara LaLiga menjadwalkan laga sebelumnya pada hari Minggu pukul 21.00!

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Di antara berakhirnya laga liga pada Minggu, 6 Desember, dan dimulainya laga Liga Champions berikutnya melawan Como di Stadion La Cartuja, hanya tersisa 67 jam 45 menit. Angka itu kurang dari 72 jam yang dituntut Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional, tuntutan yang didukung FIFA, tetapi justru diremehkan Tebas.

Jadwal laga Atletico Madrid kontra Real Betis pada Minggu, 6 Desember, pukul 21.00 merupakan penghinaan bagi kedua tim sekaligus bencana penjadwalan dari pihak LaLiga. Dua tim yang sama-sama bermain di Liga Champions pada hari Rabu, salah satunya tepat pukul 18.45, kehilangan waktu istirahat dan persiapan yang dibutuhkan akibat keputusan Tebas. Padahal, laga tersebut bisa digelar lebih awal.

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Sebelum laga LaLiga itu, putaran kedua Copa del Rey akan digelar. Atletico Madrid tidak ambil bagian karena tampil di Piala Super Spanyol, sehingga mereka bisa bermain pada hari Sabtu atau bahkan Jumat. Betis memang tampil di putaran Copa del Rey tersebut, tetapi bisa dengan mudah memainkan laganya pada hari Selasa, karena laga LaLiga mereka sebelumnya dijadwalkan pada hari Sabtu pukul 14.00 melawan Rayo Vallecano.

Dengan demikian, laga Atletico Madrid kontra Real Betis sangat mungkin digelar pada hari Sabtu, atau bahkan Jumat. Namun, jika Tebas bersikeras menjadwalkannya pada hari Minggu, ia bisa memilih waktu yang lebih awal, pukul 14.00 atau 16.15, agar Betis khususnya mendapat waktu lebih lama untuk beristirahat dan bersiap menghadapi laga Liga Champions. Alih-alih begitu, LaLiga justru menjadwalkannya pada waktu selarut mungkin.

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Betis merupakan aktor penting bagi Spanyol di Eropa. Dalam kasus ini, kerugiannya bagi sepak bola Spanyol menjadi lebih besar, karena Betis dibutuhkan agar LaLiga berjalan mulus di Eropa dan untuk mengamankan tambahan slot ke Liga Champions, yang sudah berhasil diraih Betis tahun ini.

Alih-alih mendukung tim yang tidak rutin tampil di Liga Champions, ini baru penampilan kedua mereka, Tebas justru menghambat perjalanan mereka sebisa mungkin. Seolah-olah ia menginginkan Betis meraih hasil buruk dan akhirnya tersingkir dari kompetisi. Laga melawan Como sangat menentukan, karena Como bisa menjadi pesaing langsung dengan target yang sama.

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Perbedaan antara LaLiga dan Serie A sangat jelas. Di Italia, liga memberi perhatian khusus kepada Como, dan laga mereka pada pekan itu dijadwalkan pada hari Sabtu pukul 15.00 melawan Monza. Artinya, Como akan mendapat tambahan waktu istirahat 30 jam dibanding Real Betis untuk mempersiapkan laga Liga Champions di Sevilla!