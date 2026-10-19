Insiden yang melibatkan pemain Turki Arda Guler dengan pemain Sevilla, Pique, memicu kontroversi baru dalam sepak bola Spanyol, setelah rekaman televisi gagal memastikan fakta tekel yang membuat sebagian pihak menuntut pengusiran bintang Real Madrid itu, di tengah tudingan ketiadaan sudut pengambilan gambar yang menentukan, beberapa hari jelang laga El Clasico yang dinanti.

Liga Spanyol "La Liga" membantah menyembunyikan gambar apa pun dari tayangan ulang, dengan menegaskan bahwa kamera-kamera tengah fokus pada bola dan jalannya serangan, bukan pada insiden yang terjadi di area lain lapangan, hal yang sejalan dengan keterangan yang dinukil dari komite teknis wasit.

Insiden ini kembali menghadirkan ketegangan pada lanskap sepak bola Spanyol menjelang pertandingan Barcelona dan Real Madrid, setelah tudingan dan kritik dialamatkan kepada pihak-pihak perwasitan serta Presiden Liga, Javier Tebas, sementara ketiadaan gambar yang jelas mengenai tekel itu menimbulkan pertanyaan terkait alasan tidak masuknya teknologi wasit video "VAR".

Mengapa "VAR" tidak turun tangan dalam insiden Guler?

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sumber-sumber yang diajak bicara mengaitkan ketiadaan rekaman menentukan dengan penempatan sebagian besar kamera untuk mengikuti serangan, sementara insiden terjadi di bagian lain lapangan, jauh dari jangkauan fokus langsung para juru kamera.

Surat kabar "AS" menukil dari Liga Spanyol penegasannya bahwa tidak ada tayangan ulang televisi yang disembunyikan, dengan menunjukkan bahwa siaran tersebut memuat gambar dari sudut-sudut tinggi, namun lokasi insiden membuat tidak tersedianya gambar yang dekat dan jelas yang dapat mengungkap detail benturan.

Di sisi lain, komite teknis wasit menilai bahwa persoalannya terletak pada tidak adanya jumlah kamera yang memadai untuk merekam apa yang terjadi di tengah lapangan, dan sebuah sumber perwasitan menjelaskan bahwa tidak tersedia gambar yang jelas pada titik benturan, hal yang menghalangi teknologi video untuk turun tangan.

Sumber lain menunjukkan bahwa rekaman yang tersedia memperlihatkan insiden dari jarak jauh, tanpa kejelasan yang cukup untuk menentukan sifat benturan atau pemain yang terlibat di dalamnya, yang membuat kepastian adanya pelanggaran yang mengharuskan kartu merah menjadi sulit.

Ketiadaan gambar dapat menentukan keputusan ke dua arah

Laporan tersebut menyoroti bahwa kurangnya rekaman tidak hanya akan memengaruhi keputusan untuk tidak mengeluarkan kartu merah, melainkan juga akan membatasi intervensi teknologi video bahkan seandainya wasit langsung mengeluarkan kartu merah, karena gambar yang tersedia tidak cukup untuk membenarkan pembatalan keputusan atau peringanan hukuman.

Insiden ini menempatkan komite teknis wasit dalam posisi sulit, terlebih karena terjadi di Stadion Santiago Bernabeu yang memiliki sejumlah besar kamera, di saat Liga tengah berupaya mengembangkan kualitas liputan televisi dan menjadikannya salah satu titik kekuatan kompetisi.

Meski komite menganggap apa yang terjadi sebagai insiden individual, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan siaran televisi menyediakan sudut yang memadai bagi para wasit dalam situasi kontroversial, apalagi persoalan ini bukan muncul untuk pertama kali pada musim ini.

Surat kabar tersebut mengingatkan kasus serupa saat pertandingan Alaves dan Getafe, ketika rendahnya kualitas gambar dan minimnya sudut pengambilan gambar menimbulkan kesulitan bagi teknologi video, dan para wasit terpaksa berurusan dengan rekaman jarak jauh yang tidak mengungkap seluruh detail insiden.