Pelatih Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, telah menetapkan pengganti Ivan Toney yang mengalami cedera, pada laga timnya menghadapi Al Fayha, Senin besok, dalam pekan ke-10 Liga Roshn Arab Saudi.

Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", Pusic cenderung akan mengandalkan Firas Al Buraikan sebagai pengganti pemain Inggris Ivan Toney.

Absennya Toney dari laga tersebut dipastikan karena ia mengalami cedera pada sendi panggul saat sesi latihan, Sabtu, sebagaimana diumumkan klub melalui akun resminya di platform "X", Minggu hari ini.

Al Buraikan telah tampil selama 266 menit yang terbagi dalam delapan pertandingan liga musim ini, tiga di antaranya sebagai pemain inti, serta mencatatkan satu assist.

Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 11.05 AHL

Pelatih asal Belanda itu telah memberikan sentuhan akhir pada rencana teknis dan taktiknya selama latihan yang berlangsung di stadion klub, Minggu, sebelum delegasi tim mulai bersiap untuk bertolak ke Al Qassim, dan dari sana melanjutkan perjalanan darat ke Al Majma'ah untuk menjalani laga melawan Al Fayha.

Tim Al Ahli menempati peringkat keenam dengan 15 poin dari delapan pertandingan setelah laganya melawan Al Nassr pada pekan lalu ditunda, sementara Al Fayha berada di peringkat ke-14 dengan tujuh poin menjelang pertandingan yang dinanti itu di Stadion Kota Olahraga Al Majma'ah.