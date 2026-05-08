Piala Dunia terbesar (dan semoga juga yang terbaik) sepanjang sejarah akan digelar di Amerika Utara musim panas ini, dengan 104 pertandingan yang akan digelar dalam waktu hanya 39 hari.

Permintaan tiket sangat tinggi, tetapi bagi Anda yang masih bermimpi untuk menikmati pengalaman sepak bola sekali seumur hidup, jangan putus asa.

Meskipun tiket pertandingan Piala Dunia masih dapat diperoleh melalui jalur resmi, opsi lain, termasuk membelinya di pasar sekunder melalui situs pihak ketiga seperti StubHub, juga tersedia, yang dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan tempat duduk di pertandingan pilihan Anda.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap tentang pembelian tiket Piala Dunia 2026 dan apa yang ditawarkan pasar sekunder.

Haruskah saya membeli tiket di StubHub?

Penjual pihak ketiga juga akan memiliki ketersediaan tiket Piala Dunia 2026. StubHub adalah salah satu pasar tiket sekunder terbesar di dunia dengan banyak pembeli dan penjual yang memilih untuk menggunakan platform ini karena manfaat tertentu.

Singkatnya: ya, StubHub adalah perusahaan yang sah dengan Jaminan FanProtect.

Namun ingat: secara teknis, FIFA tidak mengizinkan penjualan kembali oleh pihak ketiga. Meskipun ketentuan FIFA menyatakan bahwa tiket tidak dapat dipindahtangankan di luar platform mereka, kenyataannya dalam turnamen besar adalah puluhan ribu penggemar masuk menggunakan situs sekunder.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui.

Keuntungan menggunakan StubHub untuk tiket Piala Dunia

Penawaran Menit-Menit Terakhir: Sebaiknya pantau situs StubHub secara rutin karena para pendukung bisa mendapatkan penawaran menarik. Semakin mendekati hari pertandingan, beberapa penjual mungkin ingin melepas tiket Piala Dunia mereka dan bisa saja menurunkan harga di bawah nilai nominal.

Sebaiknya pantau situs StubHub secara rutin karena para pendukung bisa mendapatkan penawaran menarik. Semakin mendekati hari pertandingan, beberapa penjual mungkin ingin melepas tiket Piala Dunia mereka dan bisa saja menurunkan harga di bawah nilai nominal. Jaminan FanProtect: StubHub menjamin bahwa tiket Anda akan valid dan tiba tepat waktu untuk acara tersebut. Jika terjadi masalah, mereka berjanji akan mencari tiket pengganti yang setara atau memberikan pengembalian dana penuh.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat membeli tiket di StubHub

Tentu saja, Anda harus selalu berhati-hati saat membeli tiket Piala Dunia 2026 melalui pasar sekunder.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan antara lain:

Harga yang melambung: Meskipun Anda mungkin mendapatkan penawaran menarik di menit-menit terakhir, jika Anda ingin membeli tiket untuk salah satu pertandingan utama Piala Dunia, kemungkinan besar Anda harus membayar lebih dari nilai nominal aslinya.

Meskipun Anda mungkin mendapatkan penawaran menarik di menit-menit terakhir, jika Anda ingin membeli tiket untuk salah satu pertandingan utama Piala Dunia, kemungkinan besar Anda harus membayar lebih dari nilai nominal aslinya. Penundaan pengiriman tiket: Beberapa penjual mungkin mentransfer tiket hingga hari acara berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pembeli, meskipun penjualan tersebut dilindungi oleh jaminan StubHub.

Cara menghindari penipuan di StubHub

Membeli atau menjual di StubHub memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari penipuan dan situasi yang membuat stres.

Waspadai hal-hal berikut terkait tiket Piala Dunia:

Tiket ‘kertas’: Tiket Piala Dunia 2026 hanya tersedia dalam bentuk digital. Jangan pernah menerima tiket kertas atau cetakan PDF.

Tiket Piala Dunia 2026 hanya tersedia dalam bentuk digital. Jangan pernah menerima tiket kertas atau cetakan PDF. ‘Tangkapan layar’: Jangan pernah menerima tangkapan layar tiket atau kode QR; hal ini sering digunakan untuk penipuan.

Jangan pernah menerima tangkapan layar tiket atau kode QR; hal ini sering digunakan untuk penipuan. Metode pembayaran yang tidak biasa: Jangan pernah membayar melalui transfer bank atau mata uang kripto. Gunakan pembayaran kartu kredit yang aman melalui platform StubHub.

Mengapa penjual StubHub saya belum mentransfer tiket saya?

Pada Mei 2026, banyak penjual yang tiketnya belum ‘dibuka’ oleh FIFA.

FIFA sering kali merilis tombol Transfer secara bertahap.

Jika pertandingan berlangsung pada akhir Juni, penjual mungkin tidak dapat memindahkan tiket secara fisik hingga awal Juni.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia di StubHub?

Membeli tiket Piala Dunia di StubHub melibatkan pemilihan pertandingan, melakukan pembayaran, dan menerima transfer melalui email sementara atau langsung ke akun FIFA Anda. Berikut adalah proses langkah demi langkahnya:

Langkah 1: Beli di StubHub

Buat akun di StubHub

Cari pertandingan yang ingin Anda hadiri berdasarkan kota, tanggal, atau tim

Pilih daftar tiket Anda dan lanjutkan ke layar checkout

Bayar menggunakan kartu kredit/debit, PayPal, atau dompet digital lainnya

Langkah 2: Buat Akun Resmi FIFA Anda

Kunjungi portal tiket resmi di FIFA.com/tickets

Buat FIFA ID menggunakan alamat email yang sama persis dengan yang Anda gunakan untuk akun StubHub Anda. Hal ini sangat penting untuk mencocokkan transfer.

Langkah 3: Tunggu Penjual Memulai Transfer

Sabar ya. Penjual sering kali baru bisa mengakses dan membagikan tiket asli dari FIFA menjelang hari pertandingan

Periksa email Anda. Anda akan menerima pemberitahuan dari StubHub saat penjual telah memulai transfer tiket

Langkah 4: Terima Tiket melalui FIFA

Masuk ke akun resmi Anda di FIFA.com/tickets

Buka dasbor tiket atau bagian Penjualan Kembali/Penukaran

Cari pemberitahuan transfer yang tertunda (akan tertera bahwa pengguna lain telah mengirimkan tiket kepada Anda)

Terima tiket tersebut agar secara resmi dipindahkan ke akun FIFA pribadi Anda

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Bagaimana cara membeli tiket resmi Piala Dunia FIFA 2026?

Para pendukung telah dapat membeli tiket pertandingan resmi Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025. Fase penjualan tiket Piala Dunia resmi terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase awal? Berikut adalah semua opsi penjualan kembali di bawah ini:

Saluran resminya adalah Pasar Penjualan Kembali/Pertukaran FIFA, yang bisa diakses lewat FIFA.com/tickets.

Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Platform ini tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket dari pasar sekunder: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Para penggemar yang ingin mendapatkan tiket dari pasar sekunder disarankan untuk sering memeriksa platform tersebut, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu