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Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menegaskan bahwa negaranya tidak berpikir untuk mundur dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030, meski perselisihan dengan Maroko terus meningkat terkait negara yang akan menjadi tuan rumah pertandingan final, dalam edisi yang dijadwalkan diselenggarakan bersama antara Spanyol, Maroko, dan Portugal.

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Louzán, dalam perbincangannya di program Spanyol "El Chiringuito", mengatakan bahwa Federasi Sepakbola Spanyol tetap berpegang pada keinginannya untuk menjadi tuan rumah pertandingan final, seraya menjelaskan bahwa negaranya telah menyampaikan sikap tersebut kepada Federasi Sepakbola Internasional "FIFA", dengan dasar pentingnya menggelar laga penutup Piala Dunia di tanah Spanyol, mengingat statusnya sebagai pertandingan paling bergengsi dalam turnamen dan yang paling banyak ditonton di seluruh dunia.

Pernyataan presiden Federasi Sepakbola Spanyol itu muncul menyusul kontroversi yang dipicu oleh Alberto Feijóo, pemimpin Partai Rakyat Spanyol, setelah ia mengisyaratkan kemungkinan negaranya mundur dari proyek penyelenggaraan Piala Dunia 2030, apabila negaranya tidak memperoleh hak menjadi tuan rumah pertandingan final, dan hak istimewa tersebut diberikan kepada Maroko.

Pernyataan ini kembali menyoroti persaingan antara kedua negara terkait penyelenggaraan pertandingan-pertandingan paling penting dalam turnamen, meskipun keduanya ikut serta bersama Portugal dalam berkas penyelenggaraan bersama.

Louzán menyatakan bahwa ia mengetahui pernyataan Feijóo, yang mengaitkan keberlanjutan Spanyol dalam proyek penyelenggaraan dengan keharusan menggelar pertandingan final di tanahnya.

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Pernyataan ini mencerminkan pentingnya laga penutup bagi kalangan olahraga dan politik Spanyol, mengingat penyelenggaraannya merepresentasikan kehadiran internasional dan media, sebagai peristiwa paling menonjol dalam turnamen sepakbola terbesar di dunia.

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Di sisi lain, presiden Federasi Sepakbola Spanyol berupaya menjelaskan sikap institusi olahraga tersebut, dan memisahkan antara pernyataan politik dengan arah resmi federasi, seraya menegaskan bahwa penarikan diri dari penyelenggaraan turnamen bukanlah sebuah opsi.

Dengan demikian, Spanyol tetap berpegang pada keikutsertaannya dalam berkas tuan rumah bersama, meskipun perselisihan terkait pembagian pertandingan masih berlanjut, terutama laga final yang menjadi pusat persaingan di antara para mitra.

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Berkas penyelenggaraan final mendapat perhatian khusus di Spanyol dan Maroko, mengingat keinginan masing-masing pihak untuk menjadi tuan rumah pertandingan yang akan menyaksikan penobatan juara dunia pada tahun 2030.

Pentingnya laga ini tidak terbatas pada nilai olahraganya saja, tetapi meluas hingga ke dimensi media dan suporternya, karena mendapat perhatian global yang menjadikan penyelenggaraannya sebagai keuntungan menonjol bagi negara penyelenggara.

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Federasi Sepakbola Internasional "FIFA" diperkirakan akan menentukan identitas stadion dan negara tuan rumah pertandingan final, dalam rangkaian pengaturan akhir penyelenggaraan turnamen.

Hingga keputusan itu dikeluarkan, persaingan antara Spanyol dan Maroko tetap berlangsung, sementara pernyataan Louzán menegaskan keberlanjutan negaranya dalam proyek tuan rumah, dan membantah adanya arah resmi apa pun untuk mundur akibat perselisihan terkait laga penutup.