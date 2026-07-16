Apakah Spanyol akan selamat?.. Kisah 15 menit yang menegangkan dari Argentina di Piala Dunia

Tim nasional Argentina yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni tidak mengenal kata menyerah di Piala Dunia 2026, dan hal ini telah dibuktikan dalam lebih dari satu pertandingan sepanjang perjalanannya di turnamen tersebut.

Argentina berhasil mencapai final Piala Dunia 2026, untuk kedua kalinya berturut-turut, setelah meraih kemenangan yang sulit (2-1) atas Inggris, Rabu malam kemarin, di babak semifinal.

Inggris semula berada di jalur untuk mencapai final untuk pertama kalinya sejak tahun 1966 berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, namun Argentina membalikkan keadaan dan meraih kemenangan dramatis dengan mencetak dua gol pada menit ke-85 dan 90+2 melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Argentina kini bersiap menghadapi Spanyol pada Minggu malam mendatang, di final Piala Dunia, setelah tim La Roja menyingkirkan Prancis (2-0) di semifinal lainnya.

Timnas Argentina tampil menonjol di edisi Piala Dunia kali ini dengan kemampuan membalikkan keadaan dan mencetak gol di menit-menit akhir. Rekan-rekan Lionel Messi telah mencetak 12 dari total 19 gol sepanjang turnamen ini pada 15 menit terakhir, tepatnya mulai menit ke-76, menurut laporan surat kabar “Marca”.

Argentina mencetak 3 gol pada masa injury time dan 4 gol pada babak perpanjangan waktu. Sebaliknya, gawang mereka hanya kebobolan satu gol (dalam 15 menit terakhir termasuk babak perpanjangan waktu), yang tercipta pada menit ke-103 saat melawan Cape Verde di babak 32 besar.

Tim Albiceleste mencetak gol-gol di menit-menit akhir di semua babak gugur Piala Dunia 2026, dengan mengalahkan Cape Verde (3-2), Mesir (3-2), Swiss (3-1), dan Inggris (2-1).

Timnas Argentina berupaya mempertahankan gelar juara dunianya, namun mereka harus menghadapi Spanyol yang berambisi meraih gelar Piala Dunia kedua setelah tahun 2010.