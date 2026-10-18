Apakah skenario terburuk bisa dihindari? Kekhawatiran di Atletico menjelang duel melawan Bayern dan Barcelona

Atletico Madrid menerima kabar yang relatif melegakan terkait cedera bek asal Argentina, Cristian Romero, setelah pemeriksaan medis mengungkap bahwa ia mengalami cedera tingkat ringan pada otot adduktor.

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Marca pada hari Minggu ini, cedera tersebut akan membuat Romero "Cuti" absen dari lapangan selama 10 hingga 12 hari.

Romero sebelumnya memicu kekhawatiran saat kemenangan atas Espanyol, setelah merasakan nyeri yang membuatnya meminta pergantian setelah satu jam bermain, di tengah kekhawatiran akan absennya bek yang berperan dalam memperkuat soliditas lini belakang tim tersebut.

Pemeriksaan yang dijalani pemain tersebut pada hari Minggu menunjukkan bahwa cederanya lebih dari sekadar kelelahan otot, namun tidak cukup serius untuk membuatnya absen dalam waktu lama, karena perkiraan menyebutkan ia bisa kembali dalam waktu kurang dari dua pekan.

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Absen melawan Stuttgart dan Deportivo

Menurut laporan tersebut, Romero tidak akan ikut dalam skuat Atletico Madrid yang bertolak ke Stuttgart pada hari Senin, sebagai persiapan menghadapi tim Jerman itu pada hari Selasa di Liga Champions Eropa. Ia juga akan absen pada laga melawan Deportivo La Coruna yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang di Stadion Metropolitano.

Sebaliknya, bek Argentina itu diperkirakan sudah siap tampil pada pertandingan berikutnya melawan Levante, sekitar sepekan kemudian, tetapi tim kepelatihan tidak akan memaksakan kepulangannya jika ia belum benar-benar pulih sepenuhnya.

Bayern dan Barcelona: target terpenting

Tujuan utama Atletico Madrid adalah menghindari skenario terburuk, yang menimbulkan sedikit kekhawatiran di kalangan tim kepelatihan, yaitu kemungkinan absennya pemain tersebut pada laga-laga berat mendatang.

Karena itu, pelatih Simeone dan jajarannya berharap Romero bisa kembali dengan kebugaran penuh sebelum pekan yang krusial, yang di dalamnya mereka menjamu Bayern Munchen pada hari Selasa, lalu menghadapi Barcelona pada hari Minggu, dalam dua pertandingan yang sangat penting di ajang Liga Champions Eropa dan La Liga Spanyol.

Kehadiran kapten timnas Argentina di jantung pertahanan dipandang sebagai elemen penting dalam dua laga tersebut, sehingga menghindari risiko memaksakan kepulangannya lebih dini menjadi prioritas bagi tim, meski harus merelakan ketidakhadirannya pada pertandingan melawan Levante.