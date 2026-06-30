Apakah situasinya sudah berubah?.. Pesan terbaru dari presiden Bayern mengenai masa depan Oliisi

Klub Bayern Munich asal Jerman telah mengakhiri kontroversi seputar masa depan bintang Prancisnya, Michael Oliasi, dengan menegaskan komitmen penuh mereka agar sang pemain tetap bertahan di tim, serta menolak untuk terlibat dalam negosiasi apa pun terkait penjualannya dalam waktu dekat, meskipun semakin banyak laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid asal Spanyol.

Surat kabar Jerman "Abendzeitung" melaporkan bahwa presiden Bayern Munich menjelaskan dalam pernyataan pers bahwa manajemen Real Madrid telah menghubungi klub Bavaria tersebut untuk membantah adanya kontak apa pun dengan sang pemain atau keinginan untuk bernegosiasi mengenai kepindahannya, sebagai langkah yang bertujuan meredakan spekulasi media yang semakin memanas.

Presiden klub tersebut menambahkan bahwa Bayern Munich tidak berniat melepas Oliisi, sambil menekankan bahwa ia merupakan salah satu pilar utama dalam proyek tim, dan bahwa manajemen tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun, berapa pun nilainya.

Hal ini terjadi di tengah berlanjutnya perdebatan media mengenai masa depan sang pemain, terutama setelah penampilannya yang menonjol bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, di mana ia menunjukkan performa luar biasa yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar.

Laporan media juga menyebutkan bahwa sang pemain lebih memilih menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah turnamen berakhir, dengan kemungkinan perpanjangan kontraknya bersama Bayern Munich, sementara sumber lain menegaskan bahwa opsi pindah ke Real Madrid masih terbuka jika ia memutuskan untuk mencari pengalaman baru.