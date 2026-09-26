Malam itu tak sempurna bagi Kylian Mbappe meski ia mencetak gol kemenangan bagi timnas Prancis atas Turki, karena sang kapten "Les Bleus" mengalami cedera lutut selama laga yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0, hingga ia meninggalkan pemusatan latihan timnas dan kembali ke Madrid, di tengah kekhawatiran di dalam tubuh Real Madrid mengenai durasi absennya, sekitar sebulan sebelum menghadapi Barcelona dalam El Clasico.

Foto Lamine Yamal menghiasi sampul surat kabar "AS" dan "Mundo Deportivo", sementara foto timnas Spanyol yang dipimpin Luis de la Fuente menempati halaman depan "Marca", bertepatan dengan persiapan "La Roja" menjalani laga sengit melawan Inggris di Stadion "Wembley", Sabtu malam, dalam ulangan final Piala Eropa 2024.

Namun meski pers Spanyol berfokus pada laga melawan Inggris dan kembalinya para juara dunia ke kompetisi, media Madrid tak melewatkan perkembangan cedera Mbappe, yang dengan cepat berubah menjadi sumber kekhawatiran di dalam klub kerajaan tersebut, sebagaimana dikutip RMC Prancis.

Keraguan soal keikutsertaan Mbappe di El Clasico

Mbappe mengalami cedera pada lutut kirinya saat mencetak gol tunggal Prancis ke gawang Turki, dalam laga perdana Zinedine Zidane bersama timnas Prancis, hingga dipastikan ia absen di sisa periode jeda internasional.

Penyerang Prancis itu dijadwalkan langsung kembali ke Madrid untuk memulai pemulihan, dan dengan demikian ia akan absen pada tiga laga mendatang timnas negaranya, melawan Belgia pada Senin, lalu Italia dan Belgia di Stadion "Stade de France" pada 2 dan 5 Oktober.

Surat kabar "Marca" menunjukkan kekhawatirannya atas berulangnya masalah ini, mengingatkan bahwa Mbappe musim lalu menderita gangguan pada lutut kiri yang sama dalam dua kesempatan, dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai "virus FIFA" yang menghantui para pemain klub selama periode jeda internasional.

Surat kabar itu menulis: "Pada akhirnya, ia ambruk di atas lapangan, meletakkan kedua tangan di wajahnya, membuat publik Prancis dan Zizou, tentu saja juga suporter Real Madrid, berdebar-debar."

Adapun surat kabar "AS" menggambarkan pemandangan itu sebagai "siksaan", dan kembali menyoroti lutut kiri penyerang Real Madrid tersebut.

Surat kabar itu menulis: "Lutut kirinya, sekali lagi. Yang menjadi bahan perbincangan besar musim lalu. Yang menimbulkan gempa sesungguhnya setelah diagnosis yang keliru."

Ditambahkan: "Kekhawatiran menyelimuti Real Madrid. Tak seorang pun berbicara, dan semua menunggu hasil pemeriksaan, tetapi ketegangannya jelas terlihat."

"AS" juga menyinggung apa yang mereka sebut "virus FIFA" di Valdebebas, terutama setelah Ibrahima Konate mengumumkan bahwa ia juga absen dari pemusatan latihan timnas Prancis karena keseleo pada lutut kanan.

Satu tanggal yang memaksakan diri di Madrid

Meski hingga kini durasi absen Mbappe belum diungkap secara resmi, pers Madrid sudah mulai menatap satu tanggal tertentu: 25 Oktober, jadwal El Clasico melawan Barcelona.

Real Madrid saat ini menempati posisi kedua di bawah pemuncak klasemen La Liga dengan selisih enam poin, sehingga kesiapan Mbappe untuk laga yang dinanti ini menjadi perhatian besar di dalam klub kerajaan tersebut.

Kini, Madrid menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat cedera dan durasi absennya, di tengah satu pertanyaan yang memaksakan diri: mampukah Mbappe kembali tepat waktu untuk menjalani El Clasico?