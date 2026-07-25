Goal.com
LiveTiket
Michael OliseGetty Images

Diterjemahkan oleh

Apakah Situasinya Berubah? Bayern Munich Keluarkan Pernyataan Baru soal Kepergian Olise

Transfers
Real Madrid
Bayern Munich
LaLiga
Bundesliga
M. Olise
Spanyol
Jerman
Prancis

Sang pemain Prancis sangat diincar oleh Bernabeu

Klub Jerman, Bayern Munich, menegaskan kembali sikap mereka untuk mempertahankan bintang asal Prancisnya, Michael Olise, serta penolakan tegas untuk melepasnya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung. Ini menjadi pukulan keras bagi harapan Real Madrid, klub Spanyol yang berupaya merekrut pemain internasional tersebut.

Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan dalam pernyataan pers usai kekalahan dalam laga uji coba melawan Wiesbaden (2-1): "Hal ini sama sekali bukan masalah bagi kami. Kami senang dengan kembalinya Michael setelah liburannya berakhir. Ia akan memainkan peran penting bersama kami musim ini, persis seperti yang ia lakukan musim lalu."

Pernyataan Freund tersebut disampaikan di mixed zone setelah laga uji coba melawan tim divisi ketiga Jerman itu, guna mengakhiri spekulasi yang kian meningkat seputar masa depan Olise, di tengah ketertarikan yang saling berbalas antara dirinya dan klub kerajaan Spanyol.

Kekhawatiran di Madrid

Sikap tegas klub asal Bavaria itu memicu kekhawatiran di kalangan Real Madrid, yang berharap dapat meyakinkan Bayern untuk melepas jasa pemain asal Prancis tersebut selama bursa transfer musim panas ini.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG
Club Friendlies
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub kerajaan itu mulai mengalihkan perhatiannya ke sejumlah opsi alternatif, di mana mereka kini tampaknya berfokus untuk merekrut bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari klub Jerman, Leipzig, sebagai upaya memperkuat skuad sebelum musim baru dimulai.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google