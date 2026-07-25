Klub Jerman, Bayern Munich, menegaskan kembali sikap mereka untuk mempertahankan bintang asal Prancisnya, Michael Olise, serta penolakan tegas untuk melepasnya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung. Ini menjadi pukulan keras bagi harapan Real Madrid, klub Spanyol yang berupaya merekrut pemain internasional tersebut.

Christoph Freund, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan dalam pernyataan pers usai kekalahan dalam laga uji coba melawan Wiesbaden (2-1): "Hal ini sama sekali bukan masalah bagi kami. Kami senang dengan kembalinya Michael setelah liburannya berakhir. Ia akan memainkan peran penting bersama kami musim ini, persis seperti yang ia lakukan musim lalu."

Pernyataan Freund tersebut disampaikan di mixed zone setelah laga uji coba melawan tim divisi ketiga Jerman itu, guna mengakhiri spekulasi yang kian meningkat seputar masa depan Olise, di tengah ketertarikan yang saling berbalas antara dirinya dan klub kerajaan Spanyol.

Kekhawatiran di Madrid

Sikap tegas klub asal Bavaria itu memicu kekhawatiran di kalangan Real Madrid, yang berharap dapat meyakinkan Bayern untuk melepas jasa pemain asal Prancis tersebut selama bursa transfer musim panas ini.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub kerajaan itu mulai mengalihkan perhatiannya ke sejumlah opsi alternatif, di mana mereka kini tampaknya berfokus untuk merekrut bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari klub Jerman, Leipzig, sebagai upaya memperkuat skuad sebelum musim baru dimulai.