Fisioterapis asal Spanyol, Angel Villanueva, sudah memperingatkan adanya peningkatan risiko cedera delapan hari sebelum duel antara Prancis dan Turki, ketika superstar Real Madrid itu kemungkinan mengalami cedera yang lebih serius, terkait pergantian pemasok perlengkapan Mbappe dari Nike ke merek olahraga Swiss, On. Meski demikian, kaitan langsung antara cedera tersebut dan sepatu baru Mbappe sejauh ini masih murni spekulatif.

"Setiap perubahan pada alas kaki (cetakan, pul, kekakuan, bantalan, atau berat) sedikit mengubah biomekanik dan beban pada kaki, pergelangan kaki, lutut, serta rantai otot, dan untuk sementara meningkatkan risiko cedera," tulis Villanueva dalam sebuah unggahan di X seraya memperingatkan: "Itu adalah faktor yang harus diperhitungkan dan dipantau."

Pada Jumat, Mbappe - dalam debutnya dengan alas kaki baru itu - benar-benar mengalami cedera lutut sesaat setelah mencetak gol dalam kemenangan 1-0 Equipe Tricolore. Setelah selebrasi singkat, ia memegang bagian tersebut dan mendapat perawatan dari staf medis Prancis dengan wajah meringis kesakitan. Meski sang penyerang sempat kembali ke lapangan tak lama kemudian, comeback itu hanya bertahan beberapa menit sebelum Mbappe jatuh ke tanah dan memberi isyarat bahwa ia tak bisa melanjutkan pertandingan.

Federasi Prancis, TFF, tak lama kemudian memberikan diagnosis awal: "Kylian Mbappe mengalami cedera lutut saat mencetak gol kemenangan. Ia mengalami cedera tendon dan akan kembali ke Madrid untuk menjalani perawatan." Pelatih Prancis, Zinedine Zidane, juga jauh dari kata optimistis dan mengatakan: "Sayangnya, situasinya tidak terlihat bagus."

Apakah Kylian Mbappe pernah cedera di lutut itu sebelumnya?

Pada Sabtu, Villanueva kembali merujuk pada peringatannya kepada Mbappe dalam beberapa unggahan. "Tentu saja persoalan ini jauh lebih kompleks, tetapi saya selalu berusaha menjelaskannya dengan cara yang sederhana," tulisnya, seraya menegaskan: "Ditambah lagi ada insiden musim lalu pada lutut yang sama itu (cedera pada Desember) serta keluhan yang ia rasakan sejak pertandingan melawan Elche."

Pada awal tahun, Mbappe sempat melewatkan beberapa pertandingan karena cedera tersebut. Seputar jeda paksa lainnya pada musim semi, juga muncul laporan panas dari Spanyol dan Prancis yang menyebut ia menjadi korban salah diagnosis. Tim dokter Los Blancos disebut awalnya memeriksa kaki yang salah milik pemain Prancis itu, yang kemudian memicu pergantian personel di departemen medis Real Madrid.

Mbappe disebut menjalani banyak pertandingan dalam periode itu sambil menahan rasa sakit, dan media-media juga sempat berspekulasi soal cedera ligamen cruciatum. Pada akhirnya, Mbappe menjalani perawatan di Paris dan kembali bermain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, lalu kembali menunjukkan performa terbaiknya dalam pekan-pekan berikutnya.

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Kylian Mbappe tak lagi bersama Nike: Bagaimana kepindahannya ke On terjadi?

Kini, kesepakatan yang banyak disorot dengan On itu bisa jadi turut berperan dalam cedera Mbappe. Kepindahan mengejutkan top skor rekor Piala Dunia itu setelah 20 tahun bersama Nike diumumkan beberapa hari lalu. Mbappe juga akan menjadi duta merek global perusahaan Swiss yang didirikan pada 2010 dan terutama dikenal lewat sepatu lari serta pakaian olahraga.

Perusahaan yang bermarkas di Zurich itu juga mengumumkan bahwa legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, ke depan akan menjabat sebagai Director of Football. Menurut laporan media, Henry sudah bekerja di balik layar untuk perusahaan itu sejak 2025 dan disebut berperan besar dalam meyakinkan Mbappe untuk pindah ke On. Legenda tenis Roger Federer juga menjadi co-owner sejak 2019.



