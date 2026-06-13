Apakah Senegal akan menghalanginya untuk melakukannya?.. Mbappé bersiap untuk memberikan kejutan saat menghadapi Singa Teranga

Dalam kejutan yang menarik menjelang dimulainya perjalanan Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, kapten "Les Bleus" Kylian Mbappé mengungkap sisi tak terduga dari masa kecilnya, di mana ia menghabiskan dua tahun belajar bermain seruling, dan berjanji akan menampilkan selebrasi baru yang terinspirasi dari masa itu jika ia mencetak gol dalam pertandingan pembuka Prancis melawan Senegal pada Senin malam mendatang, sebuah janji yang memicu antusiasme para penggemar dan rasa penasaran media internasional.

Dalam wawancara dengan saluran "Fox Sports" Amerika, dalam program "Carpool Karaoke" yang dipandu oleh pembawa acara Inggris James Corden, Mbappé berbicara secara terbuka tentang tahun-tahun awalnya bermain seruling.

"Saya sudah mencoba. Orang tua saya ingin saya melakukan banyak hal, menjelajah, dan membuka pikiran saya terhadap hal-hal yang berbeda. Saya bermain seruling selama satu atau dua tahun, itu menyenangkan," jelasnya.

Corden, yang sedang mengemudi dan melakukan wawancara sesuai gaya acara tersebut, mengeluarkan seruling dan memberikannya kepada Mbappé dalam momen spontan. Kapten timnas Prancis itu, sambil tertawa, mencoba memainkan beberapa nada, namun tanpa hasil, dan mengakui dengan senyum lebar: "Sudah bertahun-tahun! Saya sudah lupa semuanya."

Janji untuk merayakan

Ketika Corden mengusulkan agar bermain seruling menjadi perayaan baru bagi Mbappé jika ia mencetak gol, bintang Prancis itu langsung setuju tanpa ragu, menegaskan dengan antusias: "Di pertandingan pertama melawan Senegal, jika saya mencetak gol, saya akan merayakannya untuk kalian."