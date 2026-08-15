Menurut informasi dari surat kabar Spanyol Marca, Newcastle United kini ikut meramaikan perburuan kandidat penjualan milik raksasa Jerman itu. Menurut laporan tersebut, The Magpies sudah menawarkan kontrak konkret berdurasi tiga tahun kepada pemain Portugal itu.

Newcastle sedang mencari pengganti Bruno Guimaraes yang hengkang ke Arsenal. Palhinha akan menjadi alternatif yang lebih murah dibanding Felix Nmecha, yang kabarnya dihargai lebih dari 100 juta euro oleh Borussia Dortmund. Terlebih, klub Nick Woltemade itu bukan tanpa alasan berpisah dengan sejumlah pemain kunci. Latar belakang banyaknya kepergian, termasuk Anthony Gordon dan Sandro Tonali, adalah aturan finansial Premier League dan UEFA. Jika tidak, denda besar atau bahkan larangan transfer mengancam.

Untuk Palhinha, biayanya kemungkinan berada di kisaran 20 hingga 25 juta euro. Namun, peminjaman dengan opsi pembelian setelahnya bukan opsi bagi Bayern. Karena itu, para petinggi yang dipimpin Max Eberl baru-baru ini juga menolak Aston Villa. "Kita membaca bahwa Aston Villa menghubungi kami terkait Joao. Itu benar. Tetapi dengan Aston Villa kami tidak akan mencapai kesepakatan, itu sama sekali tidak akan berhasil. Karena kami tidak berada dalam situasi harus melakukan apa yang dipaksakan pihak lain kepada kami," tegas direktur olahraga Bayern, FCB, pada Jumat dalam sebuah konferensi pers, sekaligus mengeluarkan pernyataan tegas.

Saat melawan RB Leipzig, Palhinha, tidak seperti dalam laga-laga uji coba sebelumnya, sudah tidak lagi masuk skuad Bayern. Pada awalnya tidak ada penjelasan. Namun, sangat mungkin ia dibebastugaskan untuk pembicaraan dengan klub-klub lain. Terlebih, jurnalis transfer Fabrizio Romano kini melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir Newcastle kembali menghubungi Bayern lewat telepon untuk menanyakan kemungkinan transfer itu.

FC Bayern München: Siapa lagi yang akan pergi selain Joao Palhinha?

Bahwa Newcastle ingin merekrut Palhinha sebenarnya bukan kejutan. Pemain 31 tahun itu masih memiliki reputasi yang sangat bagus di Premier League. Sebelum pindah ke München, ia tampil menonjol bersama Fulham. Ia juga mampu meyakinkan dalam masa peminjamannya di Tottenham Hotspur pada musim lalu. Meski Spurs menjalani musim yang buruk, yang nyaris berujung degradasi, gelandang bertahan itu bahkan mencatatkan sepuluh keterlibatan gol dalam 45 penampilan.

Selain Palhinha, Bayern juga ingin melepas Sacha Boey dan Bryan Zaragoza. Namun, untuk saat ini belum ada solusi cepat yang mulai terlihat bagi kedua pemain tersebut. Di bawah pelatih Vincent Kompany, keduanya, seperti halnya Palhinha, kemungkinan besar tidak akan lagi memainkan peran jika mereka tetap bertahan di München.

Pada akhir Juli, presiden kehormatan Uli Hoeneß justru melontarkan kata-kata yang mengejutkan dan bernada damai. "Jika sekarang kami berhasil melepas satu atau dua pemain - dan itulah yang kami inginkan -, tentu itu akan bagus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya katakan dengan sangat jelas: Kontrak di FC Bayern tidak bisa diganggu gugat. Artinya, kami akan mempertahankan para pemain jika pada akhirnya tidak ditemukan solusi yang sesuai," jelasnya.