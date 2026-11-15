Bagikan Ikuti GOAL di Google

Erling Haaland memberikan jawaban blak-blakan saat ditanya tentang proses hukum yang masih berlangsung terkait 114 dakwaan Liga Primer Inggris terhadap Manchester City. Meski penyerang Norwegia itu enggan membahas penyelidikan keuangan terhadap klubnya setelah mencetak gol saat membela tim nasional, ia tetap memberikan jawaban panjang lebar.

Iklan

Haaland mempertanyakan wawancara televisi seusai pertandingan

Norwegia meraih kemenangan kandang 3-1 atas Wales di Nations League, dengan penyerang Manchester City Haaland menyumbang satu gol dan satu assist. Segera setelah peluit akhir berbunyi, sang striker mendapat pertanyaan dalam siaran langsung televisi dari penyiar Norwegia TV2 mengenai gejolak di luar lapangan di Stadion Etihad.

City saat ini mengajukan banding atas putusan komisi independen yang menyatakan mereka bersalah atas 114 pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Premier League antara 2009 dan 2018. Meski klub terus menyatakan tidak bersalah sepanjang sengketa tersebut, Haaland menegaskan bahwa ia merasa tidak memiliki kapasitas untuk membahas perkara hukum yang mencakup masa kecilnya.

Striker merinci perjalanan karier mudanya sebelum mempertanyakan arah pertanyaan

Menanggapi langsung reporter TV2, Haaland merunut masa-masa awalnya bermain di Norwegia untuk menegaskan bahwa ia tidak terlibat selama rentang sembilan musim yang diselidiki.

“Penyelidikan itu mencakup 2009 hingga 2018. Pada 2009, saya bermain untuk Bryne U-9. Pada 2010, U-10; pada 2011, U-11; pada 2012, U-12; pada 20-13, U13. Perlukah kita lanjutkan? Kita tidak perlu menyebutkan seluruh daftarnya,” katanya.

Iklan Iklan

Ia melanjutkan: “2014, U-14; 2015, U-15 dan tim nasional, lalu U-16, saya kira. Pada 2016, saya naik ke tim utama, tim kedua, dan tim muda Bryne. Pada 2017, saya pergi ke Molde. Pada 2018, saya berada di Molde: tim utama, Molde 2, dan sempat bermain bersama tim muda.”

Topik Terkait

Haaland kemudian mempertanyakan mengapa ia terus diminta membahas sengketa tersebut: “Jadi, ini pertanyaan yang sulit saya jawab karena ini sengketa hukum... Ini perkara antara Premier League dan Manchester City yang akan ditangani sebuah panel. Apakah saya yang harus menjawabnya? Saya tidak begitu yakin. Namun, ini pertanyaan yang sulit dijawab ketika saya tidak terlalu tahu banyak tentangnya. Saya kira jawabannya akan datang... Saya tidak tahu kapan. Saya belum banyak membaca tentangnya.”

Komitmen jangka panjang bersama City tetap tidak berubah

Meski Haaland mengingat para mantan pemain City asal Norwegia dari periode tersebut, dengan menyebut Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui, dan Kjetil Haug, ia menegaskan bahwa proses hukum itu tidak memengaruhi masa depannya di Manchester.

Iklan

“Sejujurnya, saya fokus untuk berusaha tampil baik bagi Manchester City. Klub yang mengontrak saya selama lima tahun pada 2022 dan memberikan kontrak baru berdurasi sembilan setengah tahun pada akhir 2024. Saya rasa itu sudah menjelaskan segalanya soal ini. Saya pemain City, dan saya sangat bahagia di sana,” ujarnya. “Saya paham Anda menginginkan bahan untuk sebuah judul berita di sini, tetapi seperti yang saya katakan, saya menandatangani kontrak jangka panjang pada 2024. Saya rasa bergabung dengan City pada 2022 adalah pilihan yang cukup baik. Kita semua bisa sepakat soal itu. Saya tidak akan mengatakannya sendiri, tetapi lihat trofi yang telah saya menangkan dan bagaimana saya berkembang di dalam maupun di luar lapangan.”

Laga krusial Nations League menanti sebelum kembali ke Premier League

Untuk saat ini, fokus sang penyerang tetap tertuju pada lawatan penentuan ke Denmark pada Selasa di Nations League. Norwegia harus meraih kemenangan di Denmark untuk memastikan posisi kedua di grup mereka dan mencapai perempat-final.

Iklan

Setelah tugas bersama tim nasional berakhir, Haaland akan kembali mengalihkan perhatiannya ke kesulitan di kompetisi domestik, dengan harapan bisa mengawali kebangkitan di Premier League saat menghadapi Fulham. Seperti yang ia katakan di akhir: “City sedang tidak tampil begitu baik di liga, tetapi kami akan berusaha membalikkan keadaan saat melawan Fulham. Namun, kami tidak bisa fokus pada hal itu sekarang. Sekarang kami harus fokus pada Denmark.”