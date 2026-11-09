Apakah sang bintang Brasil mau menerimanya? Mantan bintang Real Madrid usulkan solusi untuk dilema Vinicius

Santiago Canizares, mantan kiper Real Madrid, membuka diskusi mengenai masa depan Vinicius Junior dalam skuad El Real, dengan mengusulkan sebuah solusi taktis yang bisa memaksa adanya perubahan peran di lini depan, di tengah membaiknya hasil-hasil tim secara mencolok selama absennya sayap asal Brasil tersebut.

Canizares menilai bahwa pelatih Jose Mourinho menghadapi ujian sesungguhnya saat Vinicius kembali ke kompetisi domestik, terutama setelah Real Madrid berhasil meraih serangkaian kemenangan dan menemukan alternatif serangan yang membuktikan kemampuannya memberikan nilai tambah, dengan yang terdepan adalah pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Mundo Deportivo, Canizares berkata: "Bagi saya, solusinya adalah Vinicius bermain di posisi penyerang murni, dan menjadi pelapis Mbappe."

Ia menambahkan: "Vinicius tentu saja pemain yang tidak bisa diabaikan, dan Mourinho tidak akan mengeluarkannya dari perhitungan. Tim bisa saja meraih kemenangan dengan kehadirannya dan Mbappe secara bersamaan, tetapi tim tidak akan mempertahankan identitas yang sama, keseimbangan yang sama, atau suasana positif yang sama."

Usulan Canizares datang pada momen sensitif bagi Vinicius, yang sedang mengalami periode sulit secara teknis, setelah produktivitas golnya menurun dan ia menjadi sasaran kritik para pendukung Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Vinicius mencetak satu gol dan memberikan 3 assist selama 874 menit di berbagai kompetisi musim ini, dengan rata-rata kontribusi gol setiap sekitar 219 menit.

Usulan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerimaan sang pemain Brasil untuk beralih menjadi pelapis permanen, meskipun sebelumnya ia adalah bintang utama tim.

Sang pemain juga mendapat kritik dari Mourinho sendiri, setelah ia ditarik keluar lebih awal dalam laga menghadapi Roma di Liga Champions, menyusul kesalahan teknis yang berkontribusi pada kebobolan gol, sementara pelatih asal Portugal itu tidak menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap sejumlah tingkahnya di lapangan.

Masalah sang bintang Brasil kian memburuk setelah ia diusir keluar lapangan saat menghadapi Villarreal pada 10 Oktober, akibat menarik rambut pemain lawan Nathan Saliba, sebelum komite disiplin memutuskan untuk melarangnya bermain dalam empat pertandingan di Liga Spanyol, dengan rincian dua pertandingan karena insiden tersebut dan dua lagi karena protesnya terhadap wasit.

Komite banding menolak permintaan Real Madrid untuk meringankan hukuman pada 16 Oktober, sehingga Vinicius absen dari laga melawan Sevilla, Barcelona, Racing Santander, dan Valencia, dengan El Clasico di Camp Nou menjadi pertandingan paling menonjol yang terpaksa dilewatkannya.

Diomande manfaatkan absennya Vinicius dan tunjukkan kredensialnya

Di sisi lain, pemain asal Pantai Gading Yan Diomande memanfaatkan absennya Vinicius secara ideal, setelah mendapat kesempatan tampil di posisi sayap kiri, dan menampilkan penampilan mencolok yang membuat gagasan kembalinya sang pemain Brasil langsung ke tim inti menjadi bahan perdebatan.

Diomande mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya saat menghadapi Sevilla dalam kemenangan 4-1, kemudian mengulangi kontribusi golnya saat melawan Leipzig, sebelum menampilkan penampilan apik dalam kemenangan Real Madrid atas Barcelona 2-1 di El Clasico, lalu mencetak gol lagi saat menang atas Racing Santander dengan skor telak 3-0.

Pemain asal Pantai Gading itu terus tampil dalam tim inti saat menghadapi Valencia, dalam kemenangan 3-0, untuk menegaskan bahwa dirinya bukan lagi sekadar pelapis darurat saat absennya sang bintang Brasil.

Angka-angka kolektif menambah rumit posisi Vinicius, karena Real Madrid meraih kemenangan dalam empat pertandingan yang ia lewatkan di Liga Spanyol, mencetak 12 gol, dan meraih poin sempurna dengan raihan 12 poin.

Tim juga mencapai 8 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi, setelah mengalahkan Valencia, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi 30 poin, tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Barcelona.