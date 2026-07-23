Apakah Salah Penyebabnya? Badai di Besiktas Berakhir dengan Pengunduran Diri Misterius Wakil Presiden

Krisis besar meletus di internal klub Turki Beşiktaş, setelah klub secara resmi mengumumkan pengunduran diri anggota dewan direksinya, Feyzi Ahmet Çağlar. Namun beberapa menit kemudian, ia justru membantah sepenuhnya kabar tersebut dan mengancam akan menempuh jalur hukum.

Perusahaan Beşiktaş untuk Investasi Olahraga, Industri, dan Perdagangan mengeluarkan pernyataan resmi melalui platform pengungkapan publik (KAP), yang berbunyi: "Tuan Feyzi Ahmet Çağlar, anggota dewan direksi perusahaan kami, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan direksi terhitung sejak 23 Juli 2026."

Menurut laporan media Turki, pengunduran diri ini datang hanya beberapa hari setelah kontroversi luas yang dipicu oleh Çağlar, ketika ia menjadi sorotan utama surat kabar Turki dan dunia akibat unggahannya melalui akun-akun klub yang berkaitan dengan bintang Mesir Mohamed Salah. Manajemen menilai unggahan itu sebagai tindakan tidak profesional yang menyebabkan naiknya tuntutan finansial agen sang pemain.

Namun, kejutan terbesar justru datang dari tanggapan Çağlar sendiri, yang secara tegas membantah bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang dikeluarkan klub tidak benar, dan menyatakan bahwa ia akan mengambil segala langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya.

Para pendukung klub berkostum hitam-putih itu kini berada dalam kondisi menanti sekaligus terpecah, antara pernyataan resmi yang menegaskan kepergian sosok kuat di dewan direksi tersebut, dan bantahan langsung dari pihak yang bersangkutan yang mengubah persoalan ini menjadi konflik terbuka yang bisa berakhir di ruang-ruang pengadilan.