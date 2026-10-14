Situasi bintang Mesir Mohamed Salah terkait kemungkinan tampil bersama Trabzonspor menghadapi KuPS Finlandia masih diliputi ketidakpastian, dalam laga yang dijadwalkan berlangsung Kamis besok pada pekan pertama Liga Konferensi Eropa.

Pelatih asal Jerman Thomas Reis menolak mengakhiri spekulasi dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dan hanya memberikan pernyataan singkat yang justru menambah rasa penasaran soal nasib pemain tersebut.

Menjawab pertanyaan langsung soal keikutsertaan Salah, Reis berkata: "Saya tahu pertanyaan ini penting bagi kalian. Pertandingan akan digelar di atas lapangan sintetis, tetapi semua pemain kami siap. Saya tidak bisa memastikan sekarang apakah Salah akan bermain atau tidak. Kita lihat besok."

Pernyataan pelatih Jerman itu menegaskan bahwa faktor penentu dalam keputusannya adalah karakter lapangan sintetis milik klub Finlandia tersebut, poin yang ia singgung dengan mengatakan: "Kami tidak hanya harus menghadapi lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Bahkan Bayern Munich mengalami kesulitan besar kemarin di atas lapangan serupa."

Pertandingan berikutnya KUP Conference League 12.45 TRS

Meski ia menyebut semua pemain dalam kondisi siap, penundaan pengumuman soal status Salah hingga detik-detik terakhir menegaskan bahwa tim kepelatihan sedang mempertimbangkan dengan cermat risiko memainkannya di atas rumput sintetis, terlebih dengan jadwal padat yang membuat tim bermain setiap tiga hari.

Reis menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ia akan menjalani laga ini dengan susunan pemain terbaik yang mungkin, sebuah isyarat bahwa keputusan soal keikutsertaan Salah baru akan ditentukan pada jam-jam terakhir sebelum pertandingan.



