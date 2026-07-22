Dayot Upamecano tampaknya sangat senang mengganggu Michael Olise. Awal tahun ini, FC Bayern mengunggah sebuah video di media sosialnya yang membahas tentang julukan-julukan internal tim. Upamecano mengungkapkan bahwa ia suka memanggil Olise dengan nama tengahnya yang agak tidak biasa, yaitu "Akpovie". "Dia selalu kesal kalau aku menyebutnya begitu," kata Upamecano sambil tertawa. "Tapi aku tetap menyebutnya begitu."

Dalam beberapa pekan terakhir, ia kabarnya berulang kali memanggil "Akpovie" untuk membahas topik serius dengannya. Olise dikaitkan erat dengan Real Madrid. Menurut berbagai laporan yang sejalan, pemain serang berusia 24 tahun itu dilaporkan ingin pindah meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029 tanpa klausul pelepasan. Menurut L’Equipe, selama Piala Dunia, Olise telah menanyakan secara mendetail kepada rekan setimnya di timnas Prancis, Kylian Mbappé dan Aurélien Tchouaméni, mengenai kehidupan di Real Madrid. Hal ini membuat Upamecano tidak senang, yang konon telah berulang kali membujuk Olise dalam percakapan pribadi agar tetap bertahan di FC Bayern.

Mungkin saja Upamecano akan menjadi tokoh kunci dalam upaya FC Bayern untuk memikat Olise. Ketika ditanya mengenai masa depan rekan senegaranya itu, Upamecano dengan tersenyum menegaskan pada awal Juli, setelah Prancis lolos ke perempat final Piala Dunia: “Dia akan tetap di sini, dia akan tetap di sini!”

Dayot Upamecano memperpanjang kontraknya sebagai "titik tumpu" di FC Bayern

Upamecano bahkan dapat berbagi pengalaman pribadinya dalam pembicaraan masa depan dengan Olise. Setelah perpanjangan kontraknya di FC Bayern—yang pada Februari 2025 hampir rampung—gagal terwujud, ia pun dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Upamecano telah memberikan persetujuan kepada Real Madrid untuk transfer tanpa biaya pada 2026.

Pada akhirnya, Upamecano (atau lebih tepatnya, manajernya) memanfaatkan rayuan Los Blancos untuk mendapatkan perpanjangan kontrak yang jauh lebih menguntungkan di FC Bayern daripada yang semula ditawarkan. Persis seperti yang dialami Alphonso Davies setahun sebelumnya. Pada Februari lalu, Upamecano memperpanjang kontraknya yang akan berakhir lebih awal hingga tahun 2030. Termasuk kenaikan gaji yang dikabarkan mencapai 20 juta euro dan uang tanda tangan dalam kisaran yang serupa.

Saat itu, FC Bayern merasa sangat lega atas perpanjangan kontrak tersebut. “Sebuah skuad membutuhkan titik tumpu,” kata Direktur Olahraga Max Eberl dengan gembira. “Dengan Dayot, kami menetapkan titik tumpu berikutnya.” Faktanya, pemain berusia 27 tahun itu tetap menjadi titik tumpu utama bahkan setelah perpanjangan kontraknya yang mahal tersebut. Hal ini patut dicatat karena dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemain di klub asal Munich itu mengalami penurunan performa yang tak dapat dijelaskan atau cedera setelah menerima kenaikan gaji. Tanyakan saja pada Leon Goretzka dan Serge Gnabry, atau Alphonso Davies dan Jamal Musiala.

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“Seorang pemain yang luar biasa”: Deschamps memuji Upamecano

Setelah menjalani musim yang gemilang bersama FC Bayern, Upamecano memperkuat statusnya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia pada Piala Dunia. Hal ini terlihat sangat mengesankan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Setelah Upamecano membentuk duet yang solid bersama William Saliba dari FC Arsenal dalam pertandingan-pertandingan penting Piala Dunia, Pelatih Didier Deschamps kini memilih Ibrahima Konate dan Maxence Lacroix. Konate, yang berasal dari FC Liverpool, akan pindah ke Real Madrid secara gratis musim panas ini menggantikan Upamecano.

Lacroix dan Konate tampil sangat goyah saat melawan Inggris. Saat jeda, Prancis tertinggal 0-4. Kemudian Upamecano masuk ke lapangan, langsung memicu gol yang memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4 melalui duel yang dimenangkannya, lalu tampil sebagai pemimpin emosional dan memberikan energi baru yang sepenuhnya berbeda bagi permainan timnya. Dalam proses perburuan skor yang spektakuler itu, Upamecano juga memberikan umpan yang berujung pada gol ke-4 (4:5), meskipun pada akhirnya Prancis kalah dengan skor 4:6. Penampilan selama 45 menit itu menegaskan segala hal yang menjadi ciri khas Upamecano. Sementara itu, kecenderungan lamanya untuk melakukan kesalahan yang tak terduga kini telah sepenuhnya hilang.

“Ia tak diragukan lagi merupakan salah satu bek terbaik di dunia. Ia memiliki kekuatan atletik yang luar biasa. Ia bisa melakukan segalanya,” puji Deschamps sambil menyebut Upamecano sebagai “monster sejati”. Di FC Bayern, Upamecano akan kembali menjadi bagian dari duet bek tengah andalan bersama Jonathan Tah pada musim mendatang. Si monster sebagai jangkar, namun jangkar tersebut bisa saja terlepas dengan cepat dan tak terduga.

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Dayot Upamecano memiliki klausul pelepasan pada musim panas mendatang

Saat memperpanjang kontraknya, Upamecano tidak hanya mendapatkan kenaikan gaji yang besar dan uang tunai. Tetapi juga klausul pelepasan sebesar 65 juta euro—menurut kabar yang beredar—yang sudah dapat diaktifkan mulai musim panas mendatang. 65 juta euro saat ini hanyalah jumlah yang kecil bagi seorang pemain sekelasnya yang berada di usia emas sebagai pesepakbola.

Jadi, sangat mungkin bahwa rumor kepindahan Upamecano akan kembali beredar dalam beberapa bulan mendatang. Misalnya, masuk akal jika Paris Saint-Germain mempertimbangkannya sebagai pengganti Marquinhos dalam jangka menengah. Jika suatu saat Upamecano ingin pindah, FC Bayern tidak akan bisa berbuat apa-apa, berbeda dengan situasi Olise saat ini.

Kesediaan Upamecano sendiri untuk tetap tinggal di Munich dalam jangka panjang akan sangat bergantung pada prospek kesuksesan tim secara umum. Dan ini membawa kita kembali ke Olise. Jika ia benar-benar mendapat izin untuk hengkang (yang saat ini sama sekali tidak mungkin terjadi), hal itu bisa menyebabkan kekecewaan di kalangan pemain lain seperti Upamecano dan memicu reaksi berantai.