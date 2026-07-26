Pergerakan Chelsea di bursa transfer musim panas tidak hanya sebatas memperkuat skuad dengan para pemain, tetapi juga meluas hingga memperkuat jajaran staf kepelatihannya, sebagai bagian dari upaya sang pelatih Xabi Alonso untuk mengembangkan seluruh detail teknis sebelum bergulirnya musim baru.

Menurut lembaga penyiaran Inggris (BBC), Chelsea tengah melakukan negosiasi dengan Aston Villa untuk merekrut pelatih bola mati asal Skotlandia, Austin MacPhee, yang memiliki reputasi besar dalam bidang ini, di tengah persaingan dari sejumlah klub di Liga Primer Inggris, di samping ketertarikan dari klub-klub di Liga Pro Saudi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Aston Villa akan mendapatkan kompensasi finansial jika MacPhee pergi, karena kontraknya memuat klausul penalti yang memungkinkannya untuk hengkang.

Sepanjang lima tahun terakhir, pelatih asal Skotlandia berusia 46 tahun itu menggabungkan pekerjaannya bersama Aston Villa dan timnas Portugal, di mana ia mengemban posisi yang sama di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, yang meninggalkan jabatannya seusai Piala Dunia 2026.

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Aston Villa meraih kesuksesan mencolok di bawah arahan MacPhee, setelah menjadi klub teratas di antara lima liga besar Eropa dalam jumlah gol yang dicetak dari bola mati selama musim 2023-2024, sebelum kemudian melanjutkan gemilangnya pada musim berikutnya, hingga mengakhiri Liga Primer Inggris di puncak klasemen kategori ini bersama Arsenal.

MacPhee diperkirakan akan menjadi salah satu anggota staf kepelatihan yang meninggalkan Aston Villa pada musim panas ini, setelah mereka berkontribusi memimpin tim meraih gelar Liga Europa dan lolos ke Liga Champions Eropa di bawah kepemimpinan Unai Emery.

Ketertarikan Chelsea terhadap MacPhee muncul di tengah penataan ulang jajaran staf kepelatihannya, karena pelatih bola mati saat ini, Bernardo Cueva, yang bergabung dari Brentford dengan nilai 750 ribu paun sterling pada 2024, akan beralih ke peran teknis di balik layar, sehingga membuka peluang untuk merekrut pelatih baru dalam spesialisasi ini.

Chelsea dan Aston Villa melanjutkan aktivitas bersama mereka di bursa transfer, setelah klub London tersebut merampungkan kesepakatan perekrutan Morgan Rogers dengan nilai 117 juta paun sterling pekan ini, sementara pemain Argentina Alejandro Garnacho pindah ke Aston Villa dengan status pinjaman, disertai klausul yang memungkinkan pembeliannya secara permanen.

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