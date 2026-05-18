Apakah Ronald Koeman Jr. akan ikut bersama tim nasional Belanda ke Piala Dunia? Pelatih kepala memberikan jawabannya

Ronald Koeman tidak akan membawa putranya, Ronald Koeman junior, ke Piala Dunia musim panas ini. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih tim nasional pada Senin malam dalam acara Rondo di Ziggo Sport.

Koeman junior tampil secara reguler musim ini bersama Telstar, yang berhasil mempertahankan posisinya di VriendenLoterij Eredivisie. Kiper berusia 30 tahun ini bermain dalam 37 dari 39 pertandingan yang dimungkinkan oleh Telstar musim ini. Minggu lalu, saat melawan FC Volendam, ia bahkan mencetak gol dari tendangan penalti.

Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa semakin sering muncul usulan untuk membawa putra pelatih tim nasional tersebut ke Piala Dunia musim panas mendatang, baik sebagai kiper keempat maupun tidak.

Senin ini, pelatih timnas Koeman ditanya mengenai hal tersebut di Rondo. “Kami sedang mempertimbangkan untuk membawa kiper keempat. Baik dalam skuad, maupun di luar skuad,” ia memulai jawabannya.

Pasalnya, negara-negara diperbolehkan membawa pemain tambahan ke Piala Dunia, di luar skuad. Mereka bisa digunakan, misalnya, selama latihan, tetapi juga bisa ditambahkan ke skuad jika ada pemain lain yang cedera selama turnamen.

Menanggapi pertanyaan presenter Wytse van der Goot apakah kiper keempat itu bisa jadi putranya, Koeman menjawab sambil tertawa: “Tidak. Dia akan menikmati liburannya.”

Skuad Piala Dunia Belanda akan diumumkan pada Rabu depan. Turnamen final dunia bagi Oranje akan dimulai pada 14 Juni, melawan Jepang.