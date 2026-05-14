Apakah Ricky van Wolfswinkel tetap akan bermain sepak bola? 'Saya sangat ingin bermain di sana'

VV Woudenberg tampaknya memiliki harapan yang cukup besar akan kembalinya Ricky van Wolfswinkel, seperti yang terungkap dalam wawancaranya dengan ESPN. Penyerang FC Twente berusia 37 tahun itu sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub amatir di kota kelahirannya.

Van Wolfswinkel bermain di Woudenberg hingga usia sepuluh tahun, sebelum pindah ke Vitesse. Sisanya adalah sejarah.

Kini, setelah pemain yang dua kali membela tim nasional Belanda ini akan pensiun dari sepak bola profesional, ia secara terbuka mempertimbangkan untuk kembali.

Van Wolfswinkel tidak mempermasalahkan bahwa Woudenberg hanya bermain di divisi pertama. “Sepanjang karier saya, ini bukan soal gelar. Yang penting bagi saya adalah orang-orang di sekitar saya. Orang-orang dari Woudenberg selalu mengikuti dan mendukung saya.”

“Saya selalu merasakan dukungan itu dan sekarang saya ingin membalasnya. Saya berharap bisa memberikan sesuatu kepada para pemain muda di sana,” kata pemain berpengalaman ini.

Sangat mungkin Van Wolfswinkel akan tampil di lapangan amatir musim depan. “Selama karier saya, saya selalu mengatakan ingin mengakhiri karier di VV Woudenberg dan itu sangat mungkin terjadi. Saya masih datang ke klub setiap minggu dan ingin membalas kebaikan mereka.”

“Saya sangat ingin bermain di sana sekali, bersama teman-teman dan keluarga saya, yang selalu mendukung saya, di teras yang dekat dengan rumah. Itu terdengar indah bagi saya,” tutupnya.