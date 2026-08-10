Apakah Rencana Ini Akan Berhasil? Atletico Madrid Yakin Bisa Pertahankan Julian Alvarez lewat Kesepakatan Multitujuan

Atletico Madrid terus mengambil langkah serius untuk mewujudkan target utama mereka di bursa transfer setelah menunggu lebih dari setahun, di mana mereka semakin dekat untuk mendatangkan Cristian Romero, bek Tottenham.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa kepribadian kepemimpinan Romero akan menjadikannya pemain inti yang tak tergantikan, yang akan langsung meningkatkan kualitas lini pertahanan dan menciptakan dampak positif yang menambah persaingan di berbagai posisi di lapangan.

Namun, seolah itu belum cukup untuk membenarkan kepindahannya, ia akan hadir sebagai solusi tak terduga bagi krisis Julian Alvarez.

Selain keduanya sama-sama membela timnas Argentina, Cristian dan Julian Alvarez memiliki hubungan yang erat. Selisih usia tiga tahun di antara mereka tidak menghalangi terjalinnya persahabatan yang kuat, tetapi sang bek masih memiliki pengaruh besar terhadap sang penyerang. Oleh karena itu, ia diperkirakan akan memainkan peran "sekutu" untuk menenangkan situasi Julian.

Di satu sisi, Romero akan menjadi pemain yang selama ini didambakan Julian Alvarez, yang menjadikan proyek Atletico Madrid sebagai pesaing kuat bagi klub-klub besar.

Dalam wawancara pertamanya di Spanyol, Alvarez mengatakan kepada surat kabar Marca bahwa Romero adalah bek terbaik yang pernah ia hadapi.

Di sisi lain, kehadirannya di ruang ganti bisa menjadi motivasi bagi sang penyerang untuk mengurungkan niatnya pindah ke Barcelona.

Ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu bahwa bek yang dikenal dengan nama "Cuti" ini akan menjadi tempat berlindung dan dukungan selama bulan-bulan awal ketika hubungan dengan suporter dan suasana di sekitar setiap pertandingan diwarnai permusuhan yang sengit.

Dalam pengertian ini, pengalaman dan kepemimpinan sang bek tengah diharapkan menjadi sandaran dan penasihat terbaik bagi pemain berjuluk "Laba-laba" itu untuk melewati situasi ini, dan yang lebih penting, untuk mendorongnya meraih pengampunan melalui penampilannya di lapangan.

Oleh karena itu, seiring meningkatnya optimisme bahwa negosiasi dengan Tottenham pada akhirnya akan berujung pada kesepakatan untuk mendatangkan "Cuti" dengan harga sekitar 40 juta euro, ada pula keyakinan bahwa persoalan Julian dapat berangsur-angsur kembali normal.