Apakah Renard akan dipecat?.. Rapat darurat di Federasi Sepak Bola Arab Saudi

Beberapa jam terakhir ini, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menggelar rapat darurat, tak lama setelah berakhirnya jeda internasional pada bulan Maret ini.

Timnas Saudi kalah dalam dua pertandingan selama jeda tersebut, pertama dari Mesir dengan skor 4-0, lalu dari Serbia dengan skor 2-1. Hal ini membuat pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang memimpin "Al-Akhdar", menjadi sasaran kritik tajam, di tengah desakan agar ia dipecat dari jabatannya.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi melaporkan bahwa Yasser Al-Misehal, Presiden Federasi Sepak Bola Saudi, mengadakan pertemuan pada hari Kamis ini, yang dihadiri oleh Saleh Al-Daoud, Manajer Tim Nasional Saudi, dan Muhammad Al-Hamid, Direktur Administrasi Tim-tim Nasional Saudi.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pertemuan ini adalah yang kedua kalinya yang diadakan oleh Federasi Sepak Bola Saudi sejak awal musim 2025-2026, meskipun musim tersebut hampir berakhir.

Namun, surat kabar tersebut tidak menyebutkan adanya pembicaraan mengenai masa depan Renard, karena pertemuan tersebut hanya membahas perkembangan terbaru program teknis dan administratif tim nasional Saudi selama periode mendatang.

Federasi Sepak Bola Saudi telah menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa tidak ada niat untuk memecat Renard dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional Saudi sebelum berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tim "Al-Akhdar" berada di Grup 8 Piala Dunia, bersama tim nasional Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, di mana dua tim teratas akan lolos secara langsung, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup.