Kepada Movistar, Miguel Torres, yang mengenakan seragam Los Blancos antara 2005 dan 2009, menjelaskan bahwa Real sama sekali tidak memiliki struktur dalam permainan kolektifnya. Beberapa pemain profesional, yang pernah menunjukkan performa kuat di klub lain, karena itu nyaris tak bisa mengeluarkan potensi mereka.

"Madrid kekurangan struktur. (Marc) Cucurella terlihat seperti pemain yang berbeda, dia bahkan terlihat seperti pemain yang buruk, tetapi itu hanya karena tidak ada struktur. Sama sekali tidak ada pola permainan," kecam Torres.

Cucurella pada musim panas lalu masih menjadi juara dunia bersama tim nasional Spanyol di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan bahkan masuk dalam tim terbaik turnamen. Setelah itu dia pindah dari FC Chelsea ke Real seharga 55 juta euro, tetapi di Madrid dia masih kesulitan beradaptasi di awal. Alhasil, pemain 28 tahun itu belum mencatatkan kontribusi gol dalam delapan pertandingan kompetitif, dan selain itu juga tampil sangat goyah dalam bertahan.

Akhir pekan lalu misalnya, dalam kekalahan kacau 1-2 melawan rival sekota Atletico, Cucurella tampil buruk saat gol kedua yang dicetak Jonathan David karena dia gagal memberikan gangguan yang menentukan saat umpan silang Giuliano Simeone datang.

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Bagaimana awal musim Real Madrid?

Mengingat investasi besar pada musim panas, dengan Real secara total mengeluarkan lebih dari 300 juta euro untuk pemain baru, Torres mengharapkan lebih. Dia sendiri melihat Los Blancos jelas berada dalam posisi favorit dibandingkan Barcelona, tetapi kenyataannya kini berbeda.

"Orang mengamati dengan senyum-senyum apa yang dilakukan Barca: 80 juta untuk Gordon - sebenarnya siapa dia? Adeyemi, hanya penyerang lain. Mereka membayar banyak uang untuk Rodri, meski secara fisik dia tidak dalam kondisi terbaik. Jika Rodri bermain di Madrid, maka banyak kelemahannya juga akan terlihat," kata Torres.

Berbeda dengan Real, di kubu klub Catalan itu terlihat jelas ada ide permainan di bawah pelatih Hansi Flick. "Pekan demi pekan berlalu, dan tidak peduli siapa yang direkrut Barca atau bahkan jika mereka tidak merekrut penyerang sama sekali - semuanya berjalan mulus di sana, karena mereka punya struktur yang baik," jelas Torres. "Saya tegaskan sekali lagi: Di Real Madrid tidak ada struktur, dan karena itu sangat sulit bagi sebuah proyek untuk bisa sukses, bahkan jika Anda memiliki pesepakbola yang bagus."

Di klasemen LaLiga, Real Madrid kini turun ke posisi keempat setelah menelan dua kekalahan dari tujuh pertandingan. Pemuncak klasemen Barca sudah unggul enam poin, sementara Atletico kini juga berada satu poin di atas Los Blancos.