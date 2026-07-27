Apakah Real Madrid Menyesal? Ajax Siapkan Rencana Serius untuk Bintang Maroko yang Bersinar

Pemain Maroko, Abdellah Ouazane, yang baru berusia 17 tahun, tampil menawan secara mencolok selama masa persiapan menjelang musim baru bersama Ajax Amsterdam, dan sang pelatih menilai bahwa ia adalah pemain inti tim utama untuk sisa musim.

Pada pertandingan terakhir tim asal Belanda itu, gelandang asal Maroko tersebut mencetak gol kemenangan (2/1), dan mendapat pujian dari pelatihnya, Michel, yang menyatakan: "Penampilannya luar biasa. Ia perlu terus berkembang, tetapi saya melihat bahwa ia adalah pemain yang mampu membantu kami."

Gelandang serang itu terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tahun lalu, ia nyaris bergabung dengan Real Madrid, tetapi klub tersebut akhirnya mundur, dan sang pemain memperpanjang kontraknya hingga tahun 2028.

Sang pemain menyatakan: "Kembali ke Ajax adalah pilihan terbaik bagi saya. Saya sangat bahagia."

Abdellah Ouazane adalah kapten tim-tim junior Maroko, dan ia melakukan debut bersama tim utama Ajax musim lalu di Piala Belanda. Selama masa persiapan menjelang musim baru, ia termasuk pemain tim cadangan yang paling banyak bermain di bawah asuhan pelatih Michel (227 menit), dan menampilkan performa yang kuat, hingga pada pertandingan babak kualifikasi Liga Konferensi melawan klub Vojvodina, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 dan mencetak gol yang memastikan kemenangan (1-4).

Ouazane akan berusia 18 tahun pada 15 Januari mendatang, dan direktur olahraga Jordi Cruyff berencana menandatangani kontrak baru dengannya pada hari yang sama, menurut surat kabar "De Telegraaf".

Pada pertandingan terakhir melawan Burnley, ia bermain di lini tengah bersama Jenerro Johnson (19 tahun) dan Mokio (18 tahun) dengan mengenakan kostum bernomor 10, dan pada menit ke-67, ia memanfaatkan serangan Konadu untuk mencetak gol.

Pemain Maroko itu berkata setelah pertandingan: "Semua orang mengatakan bahwa saya berbakat, tetapi sekarang saya ingin membuktikannya dan menjadi pemain sejati dalam olahraga ini."

Real Madrid kini telah menjadi masa lalu bagi Ouazane, dan ia sepenuhnya fokus pada masa depannya bersama Ajax.

Ia menyatakan: "Saya masih muda, sabar, dan saya harus bekerja keras. Kiri, kiri, kanan, 10, 8, 6. Saya tidak peduli posisi apa pun."

Ia menambahkan: "Saya ingin fokus untuk tampil dalam pertandingan dan bersabar. Usia saya baru 17 tahun, dan saya memiliki tujuan serta ambisi saya sendiri."