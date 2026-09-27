Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol as, kedua rival abadi itu termasuk di antara klub-klub yang sangat serius memantau gelandang serang tersebut.

Menurut laporan itu, keuntungan krusial dalam potensi persaingan dengan klub-klub top lain bisa jadi adalah bahwa Real dan Barca sama-sama memiliki hubungan terbaik dengan agen Mora, Rafaela Pimenta. Bagi kedua rival abadi Spanyol itu, pemain 17 tahun tersebut bukan hanya menarik karena kualitas olahraganya yang luar biasa, tetapi juga dari sisi pemasaran untuk semakin memperkuat posisi di pasar Meksiko.

Bahwa Barca dan Real bukan satu-satunya alamat besar yang memantau Mora bukanlah rahasia. Di antaranya Borussia Dortmund sudah sempat dikaitkan dengan teknisi elit itu, demikian pula raksasa Inggris FC Liverpool dan Manchester City.

Gilberto Mora sudah bersinar untuk tim nasional Meksiko?

Mora dianggap sebagai salah satu talenta gelandang terbesar di dunia, sudah menjadi pemain kunci di klub kasta tertinggi Meksiko, Club Tijuana, dan sejauh musim ini telah mencetak lima gol dari tujuh penampilan. Pada Sabtu, Mora kembali mencuri perhatian dengan seragam tim nasional saat dalam laga uji coba melawan Kolombia ia mencetak gol internasional pertamanya setelah sebuah dribel luar biasa dan memastikan skor akhir 1-1.

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Sudah pada Piala Dunia kandang, saat Meksiko hanya tersingkir dengan sangat tipis dari Inggris di babak 16 besar, Mora telah mencuri perhatian lewat penampilan-penampilan apik. Dalam tiga dari lima pertandingan Meksiko di turnamen itu, bintang muda tersebut tampil sebagai starter, dan secara keseluruhan ia sudah mencatatkan 13 penampilan untuk negaranya.

Mora memang telah memperpanjang kontraknya di Tijuana hingga 2029 sesaat sebelum Piala Dunia. Namun, di balik itu tentu ada kalkulasi dari klubnya untuk menjual produk akademi yang sangat berbakat itu ke klub top Eropa dengan nilai transfer setinggi mungkin pada periode-periode transfer mendatang.