Apakah Raheem Sterling sudah selesai di Feyenoord? 'Dia tidak bisa berlari lagi'

Penyerang Feyenoord, Raheem Sterling, tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan pada Minggu sore saat laga puncak melawan NEC (1-1). Menurut Robin van Persie, pemain asal Inggris itu belum sepenuhnya fit, namun media Belanda mempertanyakan penjelasan tersebut sehari kemudian.

Mikos Gouka, pengamat Feyenoord dari Algemeen Dagblad, menyatakan dalam Voetbalpraat bahwa itu adalah keputusan strategis untuk memainkan Tobias van den Elshout alih-alih Sterling. “Dia ditempatkan di sana karena kebugarannya dan disiplin taktisnya. Dia melakukannya dengan baik, tetapi jika Anda benar-benar perlu menciptakan peluang, dia bukan pemain sayap kiri.”

Jurnalis NOS Arno Vermeulen khawatir ini adalah akhir karier bagi bintang berusia 31 tahun tersebut. “Keajaiban tidak terjadi. Dia tidak fit. Dia sudah melewati masa jayanya. Dia tidak bisa mengikuti ritme permainan. Mencapai hasil juga berarti memutuskan bahwa Sterling tidak masuk dalam sebelas pemain terbaik.”

Analis internal Kenneth Perez sependapat. “Jika Anda memilih gaya bermain ini, Sterling tidak masuk dalam skuad utama. Mereka kini jelas memilih sayap kiri yang kuat secara fisik dan andal secara taktis. Sterling tidak lagi kuat secara fisik. Dia tidak bisa berlari lagi. Dia tidak menang dalam duel. Jadi saat ini dia tidak layak masuk skuad utama.”

Komentator Arman Avsaroglu sebelumnya pada hari Senin di podcast NOS Voetbal sudah mengatakan bahwa Van Persie hanya memiliki ‘setengah pemain’ dalam diri Sterling. Rekan kerjanya, Jeroen Elshoff, memperkirakan Feyenoord tidak bisa lagi memanfaatkannya.

“Selain satu umpan terobosan yang bagus, Sterling tidak memberikan apa-apa. Dia tidak bisa berlari lagi. Kita harus berjuang bersama, bekerja keras, dan bermain sepak bola dengan disiplin, dan itu tidak mungkin dilakukan pada levelnya,” kata Elshoff. “Saya tidak berpikir Van Persie akan segera memasukkannya kembali ke starting line-up.”

Avsaroglu merasa kecewa. “Yang menyedihkan adalah harus tiba-tiba mengesampingkan pemain besar seperti itu. Keputusan yang diambil memang sepenuhnya tepat. Ini adalah pekan-pekan terakhir dan tampaknya Van Persie, meski dengan banyaknya pemain yang cedera, merasa Sterling tidak berguna baginya.”