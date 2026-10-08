Apakah putra seorang petinggi FCB akan segera melakoni debut di sini? Kejanggalan pada mitra terselubung FC Bayern

TSV Hartberg sejauh ini memang belum pernah memenangkan gelar besar, tetapi dalam satu hal klub Bundesliga dari desa berpenduduk 6.687 jiwa di tenggara Austria itu tetap menjadi juara beruntun: yakni dalam jumlah sponsor jersey. Pada musim panas 2025, kostum yang penuh tempelan itu bahkan sudah menarik perhatian di Jerman, di musim ini total ada 19 logo yang "menghiasinya".

Yang paling mencolok di bagian perut adalah tulisan "Profertil" dengan tambahan: "#1 Spermbooster". Produk dari perusahaan Lenus Pharma ini adalah pemimpin pasar dunia di bidang makanan diet untuk mengoptimalkan kualitas sperma pada pria dengan keinginan memiliki anak yang belum terpenuhi. Pendiri sekaligus direktur pelaksana Lenus Pharma adalah Brigitte Annerl, dan sejak 2017 perempuan berusia 57 tahun itu juga menjabat sebagai presiden TSV Hartberg.

Sosok kunci kedua klub ini bernama Erich Korherr. Dalam peran ganda yang tidak biasa, pria 59 tahun itu di satu sisi menjalankan usaha pengecatannya sendiri dan di sisi lain sejak 2017 mengurus transfer serta perencanaan skuad TSV sebagai ketua dan direktur pelaksana. Pada Mei 2026, MUT Magazin melaporkan pekerjaannya, dan dalam profil singkat yang disertakan, prioritasnya ditegaskan dengan jelas. Di sana tertulis: "Profesi: master pengecatan, memimpin perusahaan Malerei Korherr di Greinbach dekat Hartberg dengan sebelas karyawan. Hobi: ketua klub TSV Hartberg Fußball dan direktur pelaksana TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

Dalam waktu sangat singkat, Annerl dan Korherr mengangkat klub desa itu dari kasta ketiga ke Bundesliga dan sejak 2018 memantapkannya di sana dengan cara yang mengesankan, meski dengan dana yang terbatas, infrastruktur yang buruk, dan minimnya minat fan. Pada 2020, Hartberg untuk pertama kalinya mencapai kualifikasi kompetisi Eropa, pada 2025 mencapai final piala, dan pada musim lalu TSV kembali bermain di playoff juara. Kenaikan itu diiringi kritik terhadap kekurangan struktural. Dalam survei anonim para pemain dari asosiasi pemain VdF mengenai lingkungan kerja, Hartberg pada musim panas misalnya berada di posisi terakhir di antara semua klub Bundesliga. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu TSV berkembang menjadi semacam partner terselubung FC Bayern.

FC Bayern: Red&Gold - dan partner terselubung lainnya

Bersama klub MLS Los Angeles FC, klub asal Munchen itu menjalankan jaringan internasional Red&Gold Football untuk pengembangan dan pembinaan pemain muda. Bagian dari proyek ini juga adalah Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Korea Selatan), SD Aucas (Ekuador), dan akademi Gambions Stars Africa (Gambia).

Selain itu ada "beberapa klub yang dengan orang-orang yang menjalankannya kami punya hubungan yang sangat baik, tanpa mereka secara resmi menjadi bagian dari jaringan", kata kepala pembinaan Jochen Sauer baru-baru ini dalam wawancara dengan SPOX. "Contohnya TSV Hartberg di Austria atau FC Arouca di Portugal. Kepada kedua klub itu kami melepas pemain yang berkembang sangat baik di sana."

Sauer, sama seperti direktur olahraga Christoph Freund, dulu lama bekerja untuk RB Salzburg dan membangun jaringan di sepak bola Austria. Kini mereka juga memanfaatkan kontak itu untuk menempatkan talenta Munchen di klub-klub Austria - bahasa yang sama, lingkup budaya yang sama, jarak yang pendek, sehingga sangat praktis. Dulu, dalam hal ini Austria Klagenfurt yang kini terpuruk berfungsi sebagai partner terselubung. Di masa depan, peran itu sesuai rencana akan diambil alih oleh Wacker Innsbruck yang saat ini masih bermain di divisi dua, yang 99 persen saham modalnya dimiliki LAFC. Namun saat ini, yang paling dibutuhkan adalah TSV Hartberg.

Kerja sama ini tampaknya turut dibantu bukan hanya oleh kontak yang baik, tetapi juga simpati pribadi. Sebab dalam profil singkat Erich Korherr tersebut juga tertulis: "Klub favorit setelah TSV Hartberg: FC Bayern München. Pemain favorit: Harry Kane (FC Bayern München)."

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FC Bayern dan Hartberg? "Situasi win-win untuk semua pihak"

Sejak 2023, talenta-talenta Munchen terus berdatangan ke Hartberg. Angelo Brückner dan Maximilian Henning mengumpulkan menit bermain lewat status pinjaman. Kiper Tom Ritzy Hülsmann pindah permanen ke TSV pada 2025, berkembang dengan baik, lalu musim panas ini hijrah ke Prancis ke Stade Reims dengan nilai 2,5 juta euro. Di FC Bayern, ini sudah lama menjadi strategi, yakni meraup keuntungan jangka panjang dari transfer semacam itu berkat klausul persentase penjualan kembali dan dengan begitu menciptakan aliran pemasukan yang stabil.

Pada Februari, Tom Starke, koordinator kiper dari kampus Munchen, hadir dalam laga kandang di Profertil Arena milik Hartberg. Dalam wawancara Sky di tepi lapangan, Starke berbicara tentang "situasi win-win untuk semua pihak". Hartberg mendapatkan pemain terdidik dengan baik dengan biaya murah, sementara FC Bayern bisa menguji mereka di liga yang layak dan memajangnya di etalase. Apakah talenta FC Bayern lainnya akan pindah ke Hartberg? "Kami sudah mengupayakannya agar bisa menempatkan yang berikutnya dalam pipeline," kata Starke saat itu.

Pada musim panas ini, Magnus Dalpiaz kemudian meluncur melalui pipeline tersebut. Pada musim lalu, bek kiri 19 tahun itu masih bermain sebagai pemain pinjaman untuk tim cadangan AC Milan, dan kini ia mengumpulkan jam terbang di Hartberg.

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TSV Hartberg mengandalkan putra-putra tokoh olahraga terkenal

Dalpiaz adalah putra dari kiper tim nasional hoki es Austria dengan rekor penampilan terbanyak, Claus Dalpiaz. Dengan begitu, ia cocok dengan Hartberg bukan hanya karena masa lalunya di Munchen, tetapi juga karena DNA-nya. Di TSV, secara unik memang telah berkumpul satu deretan putra tokoh olahraga terkenal.

Yang menjadi andalan di jantung pertahanan adalah Konstantin Schopp, putra pelatih kepala TSV saat ini Markus Schopp (pernah aktif di Bundesliga bersama Hamburger SV). Juga ada di skuad: Nikolaus Feldhofer (putra mantan pemain tim nasional Austria Ferdinand Feldhofer) dan Lukas Fridrikas (putra mantan pemain handball dunia Ausra Fridrikas). Selain itu juga ada: Simon Freund. Berusia 21 tahun, berposisi sebagai bek, dan merupakan putra direktur olahraga Bayern, Christoph Freund. Dengan cara tertentu, lingkarannya pun tertutup di sini.

Simon Freund terakhir bermain untuk klub divisi tiga Austria, SV Seekirchen, sebelum menandatangani kontrak di Hartberg pada musim panas setelah menjalani trial. "Papa bilang dia sangat bangga kepada saya," katanya saat itu kepada Kronen Zeitung. "Tentu saja dia juga sedikit membantu saya dan mengurus kontraknya. Saya sendiri memang tidak punya agen." Sejauh ini, Freund hanya bermain untuk tim cadangan Hartberg yang berlaga di kasta ketiga. Dalam pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, ia untuk pertama kalinya masuk skuad profesional, tetapi tetap tidak dimainkan. Bisa jadi debut segera menantinya.