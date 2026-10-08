Apakah putra seorang petinggi FCB akan segera debut di sini? Kejanggalan di klub partner terselubung FC Bayern

TSV Hartberg sejauh ini memang belum pernah memenangi gelar besar, tetapi dalam satu hal klub Bundesliga dari desa berpenduduk 6.687 jiwa di tenggara Austria itu tetap menjadi juara beruntun: yakni dalam jumlah sponsor jersey. Pada musim panas 2025, kostum yang penuh tempelan itu sudah menarik perhatian bahkan di Jerman, dan pada musim ini total ada 19 logo yang "menghiasinya".

Yang paling menonjol di bagian perut adalah tulisan "Profertil" dengan tambahan: "#1 Spermbooster". Produk dari perusahaan Lenus Pharma itu merupakan pemimpin pasar dunia di bidang makanan diet untuk optimalisasi kualitas sperma pada pria dengan keinginan memiliki anak yang belum terpenuhi. Pendiri dan direktur pelaksana Lenus Pharma adalah Brigitte Annerl, dan sejak 2017 perempuan 57 tahun itu juga menjabat sebagai presiden TSV Hartberg.

Figur kunci kedua klub ini bernama Erich Korherr. Dalam peran ganda yang tak biasa, pria 59 tahun itu di satu sisi menjalankan usaha cat miliknya sendiri dan di sisi lain sejak 2017 mengurus transfer serta perencanaan skuad TSV sebagai ketua dan direktur pelaksana. Pada Mei 2026, MUT Magazin memberitakan pekerjaannya, dan dalam profil singkat yang disertakan, prioritasnya digarisbawahi dengan jelas. Di sana tertulis: "Pekerjaan: ahli cat, memimpin perusahaan Malerei Korherr di Greinbach dekat Hartberg dengan sebelas karyawan. Hobi: ketua klub TSV Hartberg Fußball dan direktur pelaksana TSV Hartberg Spielbetriebs-GmbH."

Dalam waktu sangat singkat, Annerl dan Korherr mengangkat klub desa itu dari kasta ketiga ke Bundesliga dan sejak 2018 memantapkannya di sana dengan cara yang mengesankan - meski dengan keterbatasan finansial, infrastruktur yang buruk, dan minimnya minat suporter. Pada 2020, Hartberg untuk pertama kalinya mencapai kualifikasi kompetisi Eropa, pada 2025 mencapai final piala, dan pada musim lalu TSV kembali bermain di playoff juara. Kebangkitan itu diiringi kritik terhadap kekurangan struktural. Dalam survei anonim pemain yang dilakukan serikat pemain VdF soal lingkungan kerja, Hartberg misalnya menempati posisi terakhir di antara seluruh klub Bundesliga pada musim panas ini. Pada saat yang sama, selama bertahun-tahun TSV berkembang menjadi mitra terselubung FC Bayern.

FC Bayern: Red&Gold - dan mitra terselubung lainnya

Bersama klub MLS Los Angeles FC, raksasa Munchen menjalankan jaringan internasional Red&Gold Football untuk pengembangan dan pembinaan pemain muda. Bagian dari proyek ini juga adalah Racing Club de Montevideo (Uruguay), Jeju SK FC (Korea Selatan), SD Aucas (Ekuador), dan akademi Gambions Stars Africa (Gambia).

Selain itu ada "beberapa klub yang dengan orang-orang di dalamnya kami menjalin hubungan yang sangat baik, meski mereka secara resmi bukan bagian dari jaringan", jelas kepala pengembangan pemain muda Jochen Sauer baru-baru ini dalam wawancara dengan SPOX. "Misalnya TSV Hartberg di Austria atau FC Arouca di Portugal. Kepada kedua klub itu kami mengirim pemain yang berkembang sangat baik di sana."

Sauer, sama seperti direktur olahraga Christoph Freund, dulu lama bekerja untuk RB Salzburg dan membangun jaringan di sepak bola Austria. Kini mereka juga memanfaatkan kontak tersebut untuk menempatkan talenta Munchen di klub-klub Austria - bahasa yang sama, lingkup budaya yang sama, jarak dekat, jadi sangat praktis. Dulu, dalam hal ini, Austria Klagenfurt yang kini sudah merosot berfungsi sebagai mitra terselubung. Ke depannya, peran itu sesuai rencana akan diambil alih oleh Wacker Innsbruck yang saat ini masih bermain di kasta kedua, yang 99 persen saham modalnya dimiliki LAFC. Namun saat ini, terutama TSV Hartberg yang paling diminati.

Yang membantu kerja sama ini kemungkinan bukan hanya kontak yang baik, tetapi juga simpati pribadi. Sebab dalam profil singkat Erich Korherr yang dimaksud, juga tertulis: "Klub favorit setelah TSV Hartberg: FC Bayern Munchen. Pemain favorit: Harry Kane (FC Bayern Munchen)."

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FC Bayern dan Hartberg? "Situasi win-win untuk semua pihak"

Sejak 2023, talenta-talenta Munchen terus berdatangan ke Hartberg. Angelo Brückner dan Maximilian Henning mengumpulkan jam terbang lewat status pinjaman. Kiper Tom Ritzy Hülsmann pindah permanen ke TSV pada 2025, berkembang dengan baik, lalu musim panas ini hijrah ke Prancis ke Stade Reims dengan nilai 2,5 juta euro. Di FC Bayern, sudah lama menjadi strategi untuk terus meraup keuntungan dalam jangka panjang tepat dari transfer semacam itu berkat klausul penjualan kembali dan dengan demikian menghasilkan arus pemasukan yang stabil.

Pada Februari, Tom Starke, koordinator penjaga gawang kampus Munchen, hadir dalam laga kandang di Profertil Arena, Hartberg. Dalam wawancara dengan Sky di tepi lapangan, Starke menyebutnya sebagai "situasi win-win untuk semua pihak". Hartberg mendapatkan pemain terlatih dengan baik dengan biaya murah, FC Bayern bisa menguji mereka di liga yang layak dan memajangnya di etalase. Apakah akan ada talenta FC Bayern lain yang pindah ke Hartberg? "Kami sudah mengupayakannya agar bisa menaruh yang berikutnya ke dalam pipeline," kata Starke saat itu.

Pada musim panas ini, Magnus Dalpiaz kemudian meluncur lewat pipeline itu. Pada musim lalu, bek kiri 19 tahun itu masih bermain sebagai pemain pinjaman untuk tim reserve AC Milan, kini ia mengumpulkan jam terbang di Hartberg.

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TSV Hartberg mengandalkan putra-putra tokoh olahraga terkenal

Dalpiaz adalah putra dari kiper tim nasional hoki es Austria dengan jumlah caps terbanyak, Claus Dalpiaz. Dengan demikian, ia cocok sempurna dengan Hartberg bukan hanya karena masa lalunya di Munchen, tetapi juga karena DNA-nya. Di TSV, secara unik bahkan sudah terkumpul satu deretan penuh putra dari tokoh-tokoh olahraga terkenal.

Yang menjadi andalan di jantung pertahanan adalah Konstantin Schopp, putra pelatih kepala TSV saat ini Markus Schopp (yang dulu pernah bermain di Bundesliga bersama Hamburger SV). Juga ada di skuad: Nikolaus Feldhofer (putra mantan pemain tim nasional Austria Ferdinand Feldhofer) dan Lukas Fridrikas (putra mantan pemain handball dunia Ausra Fridrikas). Selain itu juga ada: Simon Freund. Berusia 21 tahun, berposisi sebagai bek, dan merupakan putra direktur olahraga Bayern, Christoph Freund. Dalam arti tertentu, lingkarannya pun tertutup di sini.

Simon Freund terakhir bermain untuk klub kasta ketiga Austria SV Seekirchen, sebelum ia menandatangani kontrak dengan Hartberg pada musim panas setelah menjalani trial. "Papa bilang dia sangat bangga kepada saya," katanya saat itu kepada Kronen Zeitung. "Tentu saja dia juga sedikit membantu saya dan mengurus kontraknya. Saya sendiri memang tidak punya agen." Sejauh ini Freund hanya bermain untuk tim reserve Hartberg yang berada di kasta ketiga. Pada laga terakhir sebelum jeda internasional, ia untuk pertama kalinya masuk skuad profesional, tetapi tetap tidak dimainkan. Bukan tidak mungkin debut segera menantinya.