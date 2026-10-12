Manchester City tak bisa lama menikmati kemenangan besarnya atas Liverpool (3-0) di Stadion "Anfield", setelah kasus pelanggaran finansial yang dituduhkan kepada klub menenggelamkan gema kemenangan tersebut, di tengah meningkatnya kritik di media Inggris mengenai nilai hasil-hasil yang diraih klub sebelum keluarnya putusan akhir dalam kasus itu.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" menyoroti perubahan cara media Inggris menyikapi kemenangan-kemenangan tim besutan Pep Guardiola, dengan menyebut bahwa kemenangan atas Liverpool, pada era duel-duel besar antara Guardiola dan Jurgen Klopp, pasti akan menghiasi halaman utama berita olahraga, namun tuduhan finansial kini membayangi pencapaian-pencapaian di dalam lapangan.

Kasus ini berkaitan dengan 114 dugaan pelanggaran finansial terhadap regulasi Liga Primer Inggris, yang terkait dengan periode antara tahun 2009 dan 2018. Tuduhan tersebut dibantah oleh Manchester City, sementara penantian keputusan akhir masih memicu perdebatan seputar masa depan klub dan hasil-hasilnya.

Surat kabar "The Guardian" menilai bahwa sepak bola kini menempati posisi kedua, dengan mempertanyakan nilai sebenarnya dari kemenangan-kemenangan Manchester City di bawah kemungkinan sanksi, serta apakah hasil-hasil mereka saat ini akan tetap bermakna ketika putusan dikeluarkan, serta menganggap bahwa ketidakjelasan yang menyelimuti kasus ini mengiringi segala hal yang diraih tim.

Di sisi lain, surat kabar "The Independent" menggambarkan situasi tersebut sebagai hal yang "tak tertahankan", dengan menyebut bahwa membicarakan dampak kasus ini berbeda dengan perasaan absurd saat menyaksikan sebuah pertandingan yang nilai akhirnya bisa terpengaruh oleh hasil proses hukum.

Sementara surat kabar "The Telegraph" menggambarkan pemandangan tersebut sebagai "lelucon", dengan menyoroti sulitnya mengabaikan perayaan klub di tengah atmosfer luar biasa yang mengelilingi kasus ini.

Perdebatan juga meluas ke program-program olahraga, di mana radio "BBC Radio" mengkhususkan sebuah diskusi untuk membahas apakah Liga Primer Inggris telah berubah menjadi "lelucon", sementara Gary Neville, mantan bintang Manchester United dan analis "Sky Sports", mengambil sikap yang lebih keras.

Neville mengatakan setelah kemenangan Manchester City atas Liverpool bahwa dirinya akan senang jika dibebaskan dari tugas mengomentari pertandingan-pertandingan tim tersebut selama beberapa bulan ke depan, hingga putusan kasus ini dikeluarkan.

Meski perdebatan terus meningkat, Manchester City melanjutkan persaingannya untuk memuncaki Liga Primer Inggris, dengan keunggulan tiga poin atas Arsenal, sementara mereka bersiap menghadapi Paris Saint-Germain pada hari Rabu di Liga Champions Eropa, dalam ujian baru yang diharapkan dapat melanjutkan hasil-hasil positif mereka, jauh dari tekanan yang terus meningkat di luar lapangan.