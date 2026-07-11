Apakah Piala Dunia akan menunda dimulainya musim La Liga bagi Real Madrid dan Barcelona?

Putaran pembuka Liga Spanyol musim 2026-2027 kini terancam mengalami perubahan besar-besaran, setelah Piala Dunia 2026 memaksa penyesuaian pada jadwal kompetisi, mengingat masih banyaknya pemain klub-klub La Liga yang bergabung dengan tim nasional mereka di babak-babak krusial turnamen tersebut.

Ketua Asosiasi Liga Spanyol, Javier Tebas, sebelumnya telah menjelaskan bahwa setiap pertandingan yang melibatkan setidaknya satu pemain yang telah mencapai babak semifinal Piala Dunia bersama tim nasionalnya berpotensi ditunda, guna memastikan para pemain mendapatkan waktu istirahat dan persiapan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama.

4 pertandingan sudah ditunda

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan pada hari Sabtu ini bahwa setelah tim nasional Spanyol dan Prancis secara resmi lolos ke babak semifinal, 4 pertandingan dari putaran pertama dipastikan akan ditunda, mengingat banyaknya pemain dari kedua tim nasional tersebut yang bermain di klub-klub yang akan bertanding.

Pertandingan yang ditunda adalah:

Barcelona vs. Athletic Bilbao.

Real Madrid vs. Real Sociedad.

Atlético Madrid vs. Málaga.

Celta Vigo vs Osasuna.

Pertandingan kelima mungkin ditunda

Kemungkinan penundaan pertandingan kelima masih ada, dan hal ini bergantung pada hasil pertandingan antara Argentina dan Swiss di perempat final Piala Dunia.

Jika Swiss lolos ke semifinal, pertandingan Sevilla melawan Rayo Vallecano harus ditunda, karena adanya dua pemain Swiss, Jibril Sow dan Ruben Vargas, di skuad klub Andalusia tersebut.

Sedangkan jika Argentina lolos, pertandingan Valencia melawan Real Betis mungkin akan ditunda, karena kehadiran Giovanni Lo Celso di skuad Betis.

Sebaliknya, hasil pertandingan Inggris melawan Norwegia tidak akan memengaruhi jumlah pertandingan yang ditunda, karena para pemain yang terlibat dalam pertandingan tersebut, seperti Jude Bellingham (Real Madrid), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), dan Anthony Gordon (Barcelona), berasal dari klub-klub yang pertandingannya memang sudah ditunda karena adanya pemain lain yang membela timnas Prancis dan Spanyol.

Tebas: Kami Akan Memastikan Istirahat Para Pemain

Javier Tebas menegaskan bahwa Asosiasi La Liga telah menyusun rencana yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak semua pemain yang berpartisipasi di Piala Dunia.

Ketua Asosiasi tersebut mengatakan dalam pernyataan sebelumnya, “Semua pemain akan mendapatkan 3 minggu istirahat setelah pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia, kemudian 3 minggu lagi untuk mempersiapkan musim baru, sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja bersama.”

Ia menambahkan, “Kami telah melakukan studi, dan mudah untuk membagi putaran pertama, sehingga 6 pertandingan digelar sesuai jadwal pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus, sementara 3 atau 4 pertandingan lainnya dimainkan di tengah pekan, sehingga semua orang mendapatkan 21 hari penuh libur.”

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Bintang-bintang La Liga memaksakan perubahan

Berikut ini kami sajikan para pemain La Liga yang berada di babak semifinal atau berpeluang lolos ke sana:

Spanyol (telah lolos secara resmi ke semifinal)

Onai Simón (Athletic Bilbao)

Juan García (Barcelona)

Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Pau Kubarsi (Barcelona)

Marc Pobel (Atlético Madrid)

Erik García (Barcelona)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid)

Pedri (Barcelona)

Gavi (Barcelona)

Alex Baena (Atlético Madrid)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ferran Torres (Barcelona)

Borja Iglesias (Celta Vigo)

Dani Olmo (Barcelona)

Niko Williams (Athletic Bilbao)

Prancis (telah lolos secara resmi ke semifinal)

Jules Koundé (Barcelona)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Argentina (berpeluang lolos)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Tiago Almada (Atlético Madrid)

Nahuél Molina (Atlético Madrid)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

Swiss (calon lolos)

Jibril Sow (Sevilla)

Rubén Vargas (Sevilla)

Norwegia (calon lolos)

Alexander Sørloth (Atlético Madrid)

Inggris (calon lolos)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Anthony Gordon (Barcelona)