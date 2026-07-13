Apakah Persatuan akan memicu gelombang pemberontakan baru di dalam Al-Nasr?

Klub Al-Ittihad terus melakukan langkah-langkahnya selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan tujuan membentuk tim yang kuat yang mampu bersaing memperebutkan semua gelar pada musim depan.

Berbagai laporan menyebutkan keinginan "Al-Amid" untuk merekrut pemain asal Portugal, Pedro Gonçalves, dari Sporting Lisbon, serta pemain asal Maroko, Sofyan Amrat, bintang Fenerbahçe asal Turki. Namun, klub tersebut telah menyelesaikan kesepakatan dengan Khalid Al-Ghanam dari Al-Ittifaq dan hanya menunggu pengumuman resmi.

Surat kabar "Al-Bilad" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Ittihad akan melakukan negosiasi intensif dengan Al-Nassr untuk mendapatkan jasa Abdul-Ilah Al-Omari, menyusul penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2026.

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Pada bursa transfer musim panas lalu, terjadi perlawanan keras dari sang pemain terhadap manajemen Al-Nassr, karena keinginannya untuk tetap bersama Al-Ittihad setelah musim 2024-2025, di mana ia dipinjamkan ke "Al-Amid" dan berhasil meraih gelar Liga Roshen serta Piala Raja.

Permintaan Al-Ittihad ini berpotensi memicu ketidakpatuhan baru, terutama karena sang pemain sebelumnya telah menegaskan kecintaannya pada Al-Amid.

Al-Omari (29 tahun) terikat kontrak dengan “Faris Najd” hingga musim panas 2029, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa sang pemain diminati oleh Monaco dari Prancis dan Braga dari Portugal.