Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap fakta seputar pensiunnya Cristiano Ronaldo dari sepak bola internasional bersama Portugal, setelah krisisnya dengan sang pelatih, Jorge Jesus.

Cristiano meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal yang berlangsung di Denmark, sebelum pertandingan kedua tim besok di UEFA Nations League, setelah pernyataan sang pelatih, yang menegaskan bahwa Ronaldo tidak akan menjadi starter besok, dan bahwa ia tidak akan mengubah keputusan teknis apa pun demi satu pemain.

Setelah kepergiannya yang mengejutkan dari pemusatan latihan timnas Portugal, sang Don menyampaikan sebuah pesan yang berbunyi: "Setelah konferensi pers pelatih timnas, dan usai berbicara dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan. Saya akan memberitahu rakyat Portugal pada waktu yang tepat mengenai alasan sebenarnya yang mendorong saya untuk meninggalkan timnas yang selama ini saya dedikasikan diri untuknya. Kini adalah saat yang tepat untuk mengucapkan semoga sukses bagi Portugal dan seluruh rekan setim saya, tanpa terkecuali."

Setelah pesan tersebut, perdebatan seputar masa depannya bersama Portugal kian memanas, di mana sebagian menganggapnya sebagai isyarat pensiun dari sepak bola internasional, sementara yang lain berpendapat bahwa semua pihak harus menunggu untuk mengetahui kebenarannya.

Di sisi lain, surat kabar Portugal "O Jogo" melontarkan kejutan besar seputar masa depan Cristiano bersama timnas Portugal.

Surat kabar tersebut menyatakan: "Cristiano Ronaldo telah mengambil keputusan yang tidak dapat ditarik kembali: ia tidak akan lagi membela Portugal. Pertandingan melawan Wales menjadi laga terakhirnya bersama timnas."