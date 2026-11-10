Pemain Belanda Virgil van Dijk, kapten Liverpool, memicu kontroversi mengenai masa depannya bersama klub Inggris tersebut, mengingat kontraknya akan berakhir seusai musim ini.

Virgil van Dijk tampaknya tidak khawatir soal masa depannya bersama Liverpool, sebab dengan berakhirnya kontraknya dengan The Reds pada Juni mendatang, bek Belanda berusia 35 tahun itu belum mengambil keputusan mengenai langkah berikutnya.

Pembicaraan dengan manajemen klub diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, tetapi sang kapten lebih memilih untuk fokus pada musim ini.

Van Dijk menjelaskan, menurut situs "Foot Mercato": "Saya ingin terus bermain dan memberikan yang terbaik yang saya miliki, jadi kita lihat saja apa yang disimpan musim ini untuk kami."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Ia menambahkan: "Jika situasi berlanjut seperti ini, itu lebih baik. Dan jika tidak berlanjut, saya akan pindah ke klub lain. Saat ini tidak ada yang baru untuk disampaikan, tetapi itu tidak berarti saya merasa panik."

Ia melanjutkan: "Kondisi psikologis saya baik; adapun dari sisi fisik, saya mengalami sedikit masalah selama dua pekan terakhir, tetapi saya berusaha sekuat tenaga untuk siap bermain."

Perlu diingat bahwa Liverpool mendatangkan Van Dijk pada Januari 2018, dan ia pun menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam tim selama tahun-tahun tersebut.