Legenda Argentina, Lionel Messi, mengakhiri perjalanan internasionalnya yang penuh dengan prestasi setelah kekalahan pahit dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, di mana ia memberitahu rekan-rekannya di ruang ganti bahwa pertandingan tersebut merupakan penampilan terakhirnya dengan seragam "La Albiceleste", menurut laporan media Argentina.

Jurnalis Argentina, Hernan Castillo, menegaskan melalui akun resminya di platform "X" bahwa Messi menyampaikan pidato yang mengharukan kepada para pemain di ruang ganti tepat setelah pertandingan berakhir, di mana ia mengumumkan berakhirnya perjalanan internasionalnya dan bahwa final Piala Dunia melawan Spanyol adalah penampilan terakhirnya, dalam momen yang sarat emosi setelah hancurnya impian mempertahankan gelar dunia.

Messi memasuki turnamen dengan ambisi besar untuk meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah ada sebelumnya dengan meraih gelar untuk kedua kalinya secara beruntun, dan memikul tanggung jawab memimpin Argentina menuju kejayaan, di mana ia tampil luar biasa sepanjang turnamen dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 4 gol lainnya, namun takdir menghalangi terwujudnya impian tersebut.

Saat ini Messi melanjutkan perjalanan profesionalnya bersama klub Amerika, Inter Miami, di liga sepak bola Amerika Serikat, setelah perjalanan Eropa yang legendaris selama lebih dari dua dekade, di mana ia menjelma menjadi pemain terhebat dalam sejarah klub Spanyol, Barcelona, dengan meraih 35 gelar dan mencetak lebih dari 670 gol, sebelum pindah ke klub Prancis, Paris Saint-Germain, untuk periode singkat di mana ia meraih dua gelar domestik.