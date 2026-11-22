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Penalti yang didapat Barcelona saat menghadapi Villarreal pada babak pertama pertemuan kedua tim, Minggu malam, memicu kontroversi wasit. Pasalnya, wasit Alejandro Hernández Hernández harus meninjau ulang insiden tersebut melalui teknologi video asisten sebelum memutuskan memberikan penalti untuk tim Catalan.

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Keputusan itu muncul pada menit ke-21, setelah Lamine Yamal terjatuh di dalam kotak penalti akibat tekel Tani Oluwaseyi, penyerang Villarreal. Insiden tersebut membutuhkan intervensi teknologi video untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang layak diganjar penalti.

Akun "Archivo VAR", yang khusus menganalisis kasus-kasus perwasitan, mengakhiri perdebatan soal keabsahan keputusan tersebut. Akun itu menegaskan bahwa penalti tersebut sah dan wasit sudah tepat memberikannya setelah meninjau ulang insiden itu.

Melalui platform X, akun "Archivo VAR" mengunggah analisis atas insiden tersebut yang berbunyi: "Teknologi video harus turun tangan membantu wasit Hernández Hernández."

Akun tersebut menambahkan penjelasan mengenai detail kejadiannya: "Oluwaseyi menghalangi pergerakan Lamine Yamal lewat dua kali kontak, yang pertama dari bawah, lalu yang kedua dari atas."

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Akun itu kemudian menegaskan sikapnya terhadap keputusan tersebut: "Penalti yang sah." Setelah itu, akun tersebut menjelaskan poin terpenting dalam menafsirkan insiden ini, yakni bahwa kontak yang menentukan adalah kontak pertama, karena Lamine Yamal sudah mulai terjatuh ketika kontak kedua terjadi.

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Dengan demikian, penafsiran akun analisis perwasitan itu tidak sekadar didasarkan pada adanya kontak antara kedua pemain, melainkan pada waktu terjadinya kontak pertama dan dampak langsungnya terhadap jatuhnya penyerang Barcelona. Hal itulah yang membuat pelanggaran tersebut layak diganjar penalti.

Poin ini menjadi sangat penting, karena dalam sejumlah insiden bisa saja terlihat kontak tambahan setelah pemain mulai terjatuh. Namun, hal itu tidak serta-merta menghapus adanya pelanggaran sebelumnya yang menjadi penyebab utama sang pemain kehilangan keseimbangan.

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Lamine Yamal Gagal Mengeksekusi Penalti

Meski Barcelona mendapat peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan, Lamine Yamal gagal mengonversi penalti tersebut menjadi gol. Ia maju sebagai eksekutor pada menit ke-23, tetapi tendangannya membentur tiang kanan gawang Villarreal, sehingga tuan rumah kehilangan peluang penting.

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Barcelona Mendominasi, Villarreal Menghukum

Insiden tersebut terjadi pada babak pertama yang berlangsung sangat seru, ketika Villarreal unggul 2-0 meski Barcelona tampil dominan dalam penguasaan bola dan inisiatif menyerang.

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Tajon Buchanan membuka keunggulan Villarreal pada menit kelima dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang Barcelona, sebelum Tani Oluwaseyi menambah gol kedua pada menit ketujuh setelah menerima umpan matang dari Alberto Moleiro.

Di sisi lain, Barcelona menguasai jalannya pertandingan dan menutup babak pertama dengan 74% penguasaan bola, berbanding 26% milik Villarreal. Blaugrana juga melepaskan 13 tembakan, sementara lawan hanya mencatatkan tiga tembakan, dengan nilai expected goals mencapai 1,16, berbanding 0,11 milik tim tamu.

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Namun, kegagalan penalti itu membuat Barcelona tak mampu memperkecil ketertinggalan. Kedua tim pun masuk ke ruang ganti dengan Villarreal unggul 2-0, di tengah pertanyaan soal kemampuan Hans Flick mengubah hasil pada babak kedua.

Dengan demikian, keputusan wasit memberikan penalti sudah tepat menurut analisis "Archivo VAR". Akan tetapi, Barcelona tidak mampu memanfaatkan peluang yang didapat, setelah Yamal gagal mengeksekusi penalti yang sebenarnya bisa mengembalikan tim ke dalam persaingan di laga tersebut.