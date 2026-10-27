Apakah pembaca Kooora memprediksi Harry Kane meraih Ballon d'Or? Angka-angka mengungkap faktanya

Sebelum momen penentuan, prediksi para penggemar terbagi antara mereka yang bertaruh pada bakat Lamine Yamal, mereka yang menaruh kepercayaan pada kemampuan Kylian Mbappe, dan mereka yang menilai bahwa Harry Kane layak dinobatkan dengan Ballon d'Or.

Namun setelah pengumuman pemenang, kami menyoroti satu pertanyaan: sejauh mana para pembaca Kooora berhasil menebak identitas peraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola?

Menanggapi permintaan para pengikut, Kooora membuka kesempatan bagi para pembaca untuk berpartisipasi dengan nominasi mereka sebelum pengumuman resmi, dengan janji untuk kembali ke kolom komentar dan menghimpun prediksi guna mengetahui seberapa cocok prediksi tersebut dengan hasil akhir.

Dan setelah perlombaan ini usai, peninjauan terhadap partisipasi mengungkapkan adanya perpecahan yang jelas dalam pilihan publik, serta ironi yang mencolok antara dua pemain yang memuncaki prediksi dan nama yang keluar sebagai pemenang Ballon d'Or.

Yamal dan Mbappe berbagi puncak prediksi

Peninjauan terhadap komentar menunjukkan bahwa Lamine Yamal dan Kylian Mbappe memuncaki daftar prediksi pembaca Kooora, setelah masing-masing meraih 30% dari total nominasi yang jelas, sehingga keduanya berbagi puncak pilihan para peserta.

Yamal mendapat dukungan dari para pembaca yang menilainya paling layak meraih penghargaan, dengan berlandaskan pada bakat dan levelnya. Sementara itu, beberapa komentar bersifat tegas dalam menominasikannya, dan menggambarkannya sebagai sosok yang layak meraih Ballon d'Or tanpa pesaing.

Di sisi lain, Mbappe mendapat kepercayaan dengan persentase yang sama dari para peserta, yang menaruh taruhan mereka pada kemampuan mencetak golnya serta posisinya di antara para bintang terkemuka sepak bola, sehingga ia bersama bintang Barcelona itu menjadi dua pilihan yang paling banyak hadir dalam prediksi para pembaca.

Dengan demikian, kedua pemain tersebut secara bersama-sama menguasai 60% nominasi, sebagai cerminan jelas dari perpecahan di antara para penggemar sepak bola mengenai identitas pemain yang paling layak dinobatkan.

Harry Kane: sang pemenang menempati posisi ketiga

Meskipun dinobatkan dengan Ballon d'Or, Harry Kane tidak memuncaki daftar prediksi pembaca Kooora, melainkan berada di belakang Yamal dan Mbappe, setelah meraih 23,3% dari nominasi yang jelas.

Meski demikian, kapten timnas Inggris itu mendapat dukungan dari para pembaca yang menilai ia telah menampilkan cukup banyak untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut. Salah seorang peserta menyinggung levelnya bersama klub dan timnas, sementara pembaca lain memilihnya meski mendukung Barcelona, sebagai isyarat bahwa penilaian teknis dapat melampaui keberpihakan sebagai penggemar.

Hasil ini mengungkap ironi yang paling mencolok dalam pemungutan suara, pemain yang secara resmi menyabet penghargaan bukanlah pemilik persentase tertinggi di antara prediksi publik, karena Yamal dan Mbappe mengunggulinya dalam pilihan para pembaca, sebelum Ballon d'Or akhirnya jatuh ke tangan Kane.

Messi dan Hakimi dalam hitungan para pembaca

Sang legenda Lionel Messi mempertahankan kehadirannya dalam prediksi para peserta, setelah meraih 13,3% dari nominasi yang jelas, meskipun sebagian komentar lebih mengungkapkan preferensi emosional terhadap bintang Argentina itu ketimbang memberikan prediksi tertentu mengenai hasil.

Salah seorang pembaca berpendapat bahwa Messi layak meraih penghargaan selama ia masih bermain sepak bola bahkan setelah pensiun sekalipun!, sementara yang lain menunjukkan kepercayaannya pada posisi istimewanya, sembari mengajukan prediksi urutan yang menempatkan Yamal di puncak, Kane kedua, dan Mbappe ketiga.

Nama Achraf Hakimi juga muncul di antara nominasi, setelah meraih 3,3% dari suara yang jelas.

Berapa persentase prediksi yang benar?

Berdasarkan komentar jelas yang berhasil dihimpun, persentase pembaca yang memprediksi kemenangan Harry Kane meraih Ballon d'Or mencapai 23,3%, berbanding 76,7% yang prediksinya tertuju pada nama-nama lain.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta tidak tepat dalam memilih pemenang, meskipun Kane hadir dengan kuat dalam diskusi, dan meraih hampir seperempat dari nominasi.

Kooora menegaskan bahwa persentase ini mencerminkan komentar jelas yang dapat diklasifikasikan dalam kerangka partisipasi, dan tidak mewakili jajak pendapat menyeluruh terhadap seluruh pembaca situs ini ataupun pengukuran kecenderungan publik Arab secara umum.

Pada akhirnya, pengalaman ini menunjukkan bahwa prediksi publik dapat berbeda dari hasil akhir, bahkan ketika menyangkut nama-nama papan atas di sepak bola. Yamal dan Mbappe memuncaki pilihan para pembaca, tetapi Harry Kane-lah yang berkata terakhir, menyabet penghargaan dan memberikan pengalaman interaktif ini penutup yang paling mencolok.











