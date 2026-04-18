Apakah pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro itu akan hengkang dari PSV tanpa pernah bermain? 'Kita lihat saja nanti di musim panas'

Musim panas lalu, PSV rela membayar hingga 3 juta euro untuk mendatangkan Nick Olij dari Sparta Rotterdam. Kiper berusia 30 tahun itu belum pernah tampil dalam satu pertandingan pun bersama tim utama, namun ia bisa saja hengkang lagi setelah musim ini berakhir.

Sebagian karena cedera, pemain asal Haarlem ini belum bisa melakukan debutnya di tim utama Eindhoven. Jumat malam, Olij untuk ketiga kalinya musim ini menjadi penjaga gawang Jong PSV saat melawan Jong Ajax (kalah 0-1).

“Rasanya enak. Terakhir kali saya bermain 90 menit dalam pertandingan resmi sudah lama sekali. Senang rasanya bisa kembali ke lapangan,” kata Olij.

Reporter ESPN menanyakan kepada pemain berpengalaman itu apakah dia sudah siap. “Kamu selalu siap untuk bermain. Kamu sibuk sepanjang minggu untuk bermain. Hari ini aku tahu aku boleh bermain.”

Olij saat ini masih menjadi pemain yang dibeli dengan harga jutaan euro tanpa menit bermain, tetapi kemungkinan besar hal itu akan berubah pada Kamis melawan PEC Zwolle. “Kamu mendengarnya dengan benar. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu. Aku tidak tahu, jadi aku akan menunggunya.”

Olij berpendapat bahwa dia telah memberikan kontribusi bagi juara nasional. “Saya telah berperan penting di ruang ganti. Saya selalu tetap positif dan bekerja keras. Hal itu terbayar dengan cara ini.”

Di PSV, Olij berada di bawah pemain Ceko Matej Kovár dalam hierarki tim. “Itulah situasi saat ini. Terserah saya untuk bekerja keras setiap hari. Situasi ini tidak akan berubah sekarang. Itu tidak berarti saya puas dengan posisi saya saat ini. Saya hanya harus terus bekerja keras. Saya sekarang berada di puncak karier saya dan kita lihat saja apa yang akan terjadi.”

Belum jelas di mana Olij akan bermain musim depan. “Saya belum tahu. Saya belum memutuskan apa-apa. Hal itu melibatkan beberapa pihak. Saya ingin menutup empat pekan terakhir dengan baik dan tetap bugar. Kita lihat saja nanti di musim panas bagaimana kelanjutannya.”