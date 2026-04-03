Apakah pemain mahal yang dibeli Ajax akan hengkang lagi setelah hanya satu tahun? 'Mungkin mereka memang ingin menjualnya'

Menurut Mike Verweij dari De Telegraaf, bukan tidak mungkin kembalinya Kasper Dolberg ke Ajax hanya akan berlangsung selama satu musim. Pemain asal Denmark itu didatangkan dari RSC Anderlecht musim panas lalu dengan biaya sepuluh juta euro.

Menurut jurnalis tersebut, musim panas mendatang mungkin akan terjadi perubahan besar dalam susunan pemain di Johan Cruijff ArenA. "Saya rasa Cruijff memiliki visi yang sangat berbeda dari Alex Kroes," kata Verweij.

"Skuad yang dibentuk oleh Kroes dan Marijn Beuker benar-benar tidak cukup baik," kata pengamat klub tersebut merujuk pada tim Ajax saat ini. Dengan demikian, sepertinya di Amsterdam, "sapu bersih" yang terkenal itu akan kembali dilakukan.

Terkait posisi penyerang, perubahan signifikan juga diperkirakan terjadi. Kepergian Wout Weghorst sama sekali tidak mustahil, meski kabarnya Cruijff terkesan dengan sikap penyerang berpengalaman tersebut.

"Dia berlari habis-habisan di sesi latihan. Namun kontraknya akan habis dan gajinya juga cukup besar. Ada kemungkinan besar Weghorst akan pindah ke FC Twente," kata Verweij. "Erik ten Hag (direktur teknis di Enschede, red.) pasti terkesan dengannya, dia mengenalnya dengan baik."

Ajax ingin mengisi posisi penyerang dengan cara yang sangat berbeda, menurut pengamat klub tersebut. "Ajax akan mencari penyerang yang lebih tua dan berpengalaman dengan pemain muda di belakangnya. Saya pikir mereka ingin mengisi semua posisi dengan dua pemain dan benar-benar mencari pengalaman."

Hal itu juga bisa mengorbankan tempat Dolberg di skuad. "Apakah mereka akan mempertahankan Dolberg, saya tidak tahu. Mungkin mereka juga ingin menjualnya," kata Verweij.