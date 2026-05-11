Apakah pelatih baru Ajax sudah pasti? 'Sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax seminggu yang lalu'

Direktur Teknis Jordi Cruijff sedang sibuk mencari pelatih baru. Menurut Henk Spaan, proses ini tidak akan memakan waktu lama lagi, karena menurutnya Ajax sudah mencapai kesepakatan dengan Míchel, pelatih Girona. Hal itu ia sampaikan dalam kolomnya di Het Parool.

Dalam rubriknya "Spaan geeft punten", kali ini ia tidak memberikan nilai kepada pemain Ajax, melainkan kepada Miguel Ángel Sanchez Muñoz, alias Míchel. Pelatih tersebut mendapat nilai 8 dari kolumnis tersebut.

Ia menulis bahwa ia menerima telepon pada Jumat lalu, yang sepertinya mengonfirmasi bahwa Míchel akan menjadi pelatih baru tim Amsterdam tersebut. "Jumat malam saya menerima telepon. Intinya: Michel sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax seminggu yang lalu." Namun, ia tampaknya tetap bersikap hati-hati. "Tentu saja saya tidak bisa memverifikasinya," kata Spaan.

Spaan tampaknya terkesan dengan pelatih berusia lima puluh tahun itu dan mencatat bahwa Míchel lebih menyukai kiper yang ikut bermain. Hal itu membuat kolumnis tersebut khawatir, terutama dengan komposisi skuad saat ini.

"Sebagai pelatih, dia menyukai kiper yang ikut bermain. Saya langsung terpikir tentang kiper yang ikut bermain itu dan mencoret nama Paes, dengan segala hormat," tutup Spaan.

Míchel telah dikaitkan secara tegas dengan Ajax pekan lalu. Ahli transfer Fabrizio Romano bahkan telah memberi isyarat bahwa Girona memperhitungkan kepergiannya dan bahkan sudah memiliki calon pengganti.

Sebelumnya, Míchel pernah menjadi pelatih Rayo Vallecano, klub tempat ia bermain selama tujuh belas musim. Bersama klub tersebut, ia berhasil promosi ke LaLiga, begitu pula saat bersama Huesca pada 2020 dan Girona pada 2022. Bersama Girona, pelatih asal Spanyol ini bahkan berhasil mencapai Liga Champions musim lalu. Namun, musim ini situasinya sedikit lebih sulit: timnya sedang berjuang menghindari degradasi - mereka berada satu poin di atas zona degradasi - dan membutuhkan hasil yang baik saat menghadapi Vallecano pada Senin malam.