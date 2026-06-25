Apakah pelatih Argentina akan memilih skenario yang paling berisiko saat menghadapi Yordania?

Kondisi Emiliano Martínez masih diselimuti ketidakpastian menjelang pertandingan Argentina melawan Yordania yang dinanti-nantikan, di saat “La Albiceleste” telah memastikan posisi teratas di grupnya dan bersiap melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemain intinya.

Kiper Aston Villa tersebut sedang memulihkan diri dari patah jari manis yang dialaminya saat final Liga Europa, dalam upaya melawan waktu agar bisa tampil dalam pertandingan tersebut. Meskipun pemulihannya berjalan “secara normal” menurut sumber dari staf teknis, Lionel Scaloni dan timnya mempertimbangkan opsi untuk memberinya istirahat guna menghindari komplikasi atau kelelahan pada area yang cedera.

Jika staf teknis memutuskan untuk mencoret Martínez dari susunan pemain inti, menurut media Spanyol “AS”, Juan Musso, kiper Atlético Madrid, muncul sebagai pilihan utama untuk menjaga gawang. Muso baru saja menjalani musim yang oleh para pengamat disebut sebagai “yang terbaik dalam kariernya”, yang memperkuat posisinya sebagai pengganti yang dapat diandalkan dan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Martinez di Piala Dunia.

Perubahan besar-besaran... dan Messi siap

Argentina telah memastikan posisi puncak grup setelah dua putaran pertama, yang mendorong Scaloni untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain. Prediksi menunjukkan bahwa Valentin Barco, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Palacios, Giuliano Simeone, dan Flaco López akan masuk ke dalam susunan pemain inti. Nico Baz dan Marcos Senesi juga diperkirakan akan mendapatkan menit bermain yang signifikan, baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti.

Sedangkan Lionel Messi, yang baru saja genap berusia 39 tahun, kini menjadi sosok yang “tak tergantikan”. Kapten legendaris turnamen ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di edisi saat ini dengan 5 gol, dan tim nasional telah mengonfirmasi keikutsertaannya dalam laga melawan Yordania tanpa memutuskan apakah ia akan menjadi starter atau masuk sebagai pemain pengganti. Orang-orang terdekatnya berpendapat bahwa upaya Messi untuk memperkuat rekornya merupakan salah satu motivasi di balik keikutsertaannya, meskipun ada perdebatan mengenai kebutuhannya untuk beristirahat.