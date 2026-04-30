Apakah Pelatih Ajax García mengabaikan seseorang? 'Orang-orang bilang saya pantas mendapat lebih banyak kesempatan'

Dalam wawancara mendalam dengan De Telegraaf, Abdellah Ouazane membongkar kisah di balik gagalnya transfernya ke Real Madrid. Ia juga berbicara mengenai peluangnya untuk bermain di tim utama Ajax.

Musim panas lalu, Ouazane tampaknya akan pindah dari Amsterdam ke Madrid. Ia berhasil menarik perhatian klub papan atas Madrid tersebut saat berlaga bersama Maroko di Piala Dunia U-17.

“Itu adalah kekecewaan yang sangat besar. Pada saat itu, Anda menyadari bagaimana dunia sepak bola sebenarnya,” katanya mengenai transfer yang gagal tersebut. Ouazane tidak lolos tes medis dan kemudian menandatangani kontrak untuk tetap bertahan lebih lama di Ajax.

“Saya mendapat begitu banyak pertanyaan tentang hal itu di media sosial. Saya mematikan ponsel saya dan bergabung dengan Jong Ajax,” tutup talenta muda berusia tujuh belas tahun itu.

Ouazane melakukan debutnya di tim utama Ajax musim ini. Dalam kemenangan 2-7 atas Excelsior Maassluis di Eurojackpot KNVB Beker, ia bermain selama 26 menit.

Di Divisi Keuken Kampioen, catatannya setelah 24 pertandingan adalah empat gol dan enam assist. Terutama gol indahnya melawan FC Den Bosch (kemenangan 3-2) yang menonjol.

Namun, ia tidak bermain lebih dari 26 menit musim ini. “Orang-orang mengatakan bahwa saya layak mendapatkan lebih banyak kesempatan di tim utama, tetapi bagi saya yang terpenting adalah tampil baik di Jong Ajax. Saya harus menjadi yang terbaik di lapangan setiap pekan,” kata gelandang berusia tujuh belas tahun itu.