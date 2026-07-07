Apakah para bintang akan hengkang?.. Kejutan besar bagi para pemain Chelsea menjelang musim baru

Sebuah laporan media mengungkap kejutan besar yang menimpa para pemain Chelsea di musim baru ini, yang memicu kemarahan besar di kalangan para bintang The Blues.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa ketegangan menyelimuti ruang ganti Chelsea akibat masalah keuangan yang berdampak langsung pada gaji para pemain.

Terlepas dari kedatangan Xabi Alonso, mantan pemain Real Madrid ini menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan di kalangan para pemain klub London tersebut; bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui langkah ini, yang sebenarnya telah tercantum dalam kontrak mereka, dan hal ini mengejutkan semua pihak yang terlibat.

Setelah dipastikan bahwa Chelsea tidak akan berpartisipasi dalam semua kompetisi Eropa, terutama Liga Champions, manajemen klub memasukkan klausul dalam kontrak banyak pemain yang mengatur pemotongan gaji secara signifikan jika klub Inggris tersebut gagal lolos ke kompetisi UEFA, yang memang telah terjadi.

Semua ini terjadi setelah musim yang bencana, yang ditandai dengan serangkaian keputusan yang mengakibatkan tim tersebut finis di peringkat kesepuluh Liga Primer Inggris.

Para pemain yang bersangkutan sudah mulai menyadari penurunan tajam dalam gaji mereka, hingga para pemain inti di tim baru Xabi Alonso akan mengalami pemotongan gaji hingga setengah atau bahkan sepertiga, sehingga mereka beralih dari menikmati keuntungan sebagai bintang menjadi menerima gaji yang layak, namun jumlahnya jauh lebih rendah daripada yang biasanya mereka terima, mengingat pasar transfer dan hubungannya dengan Liga Premier Inggris serta klub-klubnya.

Beberapa perwakilan pemain meminta Chelsea untuk meninjau kembali kontrak yang telah ditandatangani, atau sebagai gantinya, menetapkan klausul denda dalam setiap kontrak.

Tanggapan manajemen klub Inggris tersebut terlambat, di mana mereka menyatakan: “Semuanya baik-baik saja, tetapi setiap pemain yang ingin hengkang harus membayar, minimal, jumlah yang telah kami bayarkan untuk mendatangkannya.”

Selain itu, dalam kasus Enzo Fernández, mereka menetapkan nilai klausul penalti sebesar 120 juta euro, jumlah yang dibayarkan Chelsea kepada Benfica.

Palmer, Caicedo, dan João Pedro termasuk di antara para pemain yang kontraknya memuat klausul tersebut.

Bahkan, bagi beberapa di antaranya, seperti penyerang asal Inggris tersebut atau Enzo Fernández sendiri, sudah ada pembicaraan mengenai kemungkinan transfer.