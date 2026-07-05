Apakah Oulisi akan pindah ke Real Madrid?.. Upamecano mengungkap nasib rekan setimnya

Bek Prancis, Dayot Upamecano, mengomentari masa depan rekan setimnya di Les Bleus dan Bayern München, Michael Oliasi, saat tim nasional Prancis bersiap menghadapi Maroko pada Kamis mendatang di perempat final Piala Dunia 2026.

Menanggapi pertanyaan dari jaringan "Sky Sport - Jerman" mengenai rumor yang mengaitkan Oulessi dengan kepindahan ke Real Madrid selama bursa transfer musim panas mendatang, Upamecano menjawab sambil tersenyum: "Dia tetap di sini, dia tetap di sini."

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Obamikanou juga berbicara mengenai komentar rasis yang ditujukan kepada rekan setimnya di Bayern, pemain Jerman Jonathan Tah, setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Paraguay.

Pemain internasional Prancis itu berkata: “Saya sudah menghubunginya. Saya mengirim pesan kepadanya setelah pertandingan, dan saya tahu dia sangat kuat. Saya sangat senang bisa bermain bersamanya, dia memiliki mentalitas yang luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Dia ingin mengambil tendangan penalti itu, karena dia selalu memiliki mentalitas seperti itu. Dia sangat penting bagi Jerman dan Bayern Munich. Saya tidak mengerti mengapa masih ada orang-orang seperti itu; saya tidak menerima rasisme… tetapi dia tidak boleh memikirkan hal itu. Dia hanya perlu terus maju dan memberikan yang terbaik.”







