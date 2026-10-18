Apakah Mourinho salah menempatkannya? Legenda Real Madrid ungkap posisi paling tepat untuk Valverde

Penempatan bintang Real Madrid asal Uruguay, Federico Valverde, di posisi bek kanan memicu diskusi luas, setelah pelatih asal Portugal Jose Mourinho terpaksa memanfaatkannya di posisi tersebut pada musim ini, meski sang pemain sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak dilahirkan untuk bermain di lini belakang. Hal itu kembali menghidupkan polemik soal posisi yang paling sesuai dengan kemampuan teknis dan fisiknya.

Valverde sebelumnya mengungkapkan ketidaksukaannya bermain sebagai bek pada September 2025, saat berada di Almaty, Kazakhstan, dalam pernyataan yang ketika itu dipahami sebagai sindiran kepada mantan pelatihnya Xabi Alonso, yang mengandalkannya di posisi tersebut karena situasi teknis, setelah sebelumnya Carlo Ancelotti juga pernah menempatkannya sebagai bek.

Meski memiliki keberatan untuk bermain di lini belakang, Valverde tampil impresif saat menghadapi Villarreal, setelah menciptakan assist untuk gol kemenangan rekannya Yan Diomande, menegaskan kemampuannya memberi kontribusi bahkan di luar posisi aslinya. Hal itu mendorong Mourinho menjelaskan sikapnya usai laga dengan mengatakan: "Kami memiliki dua bek yang bagus, tetapi situasi Fede memang luar biasa."

Legenda Real Madrid berbeda pendapat soal posisi Valverde

Surat kabar Spanyol "AS" menyoroti polemik seputar posisi Valverde dengan menghimpun pendapat lima mantan pemain Real Madrid, yaitu Fernando Hierro, Guti, Ivan Campo, Rafael Alkorta, dan Miguel Torres, untuk memaparkan pengalaman mereka bermain di berbagai posisi serta menyampaikan pandangan mereka mengenai peran yang paling cocok bagi bintang Uruguay tersebut.

Fernando Hierro, salah satu bek terbaik dalam sejarah Los Blancos, menilai bahwa keserbagunaan tidak selalu menjadi kelebihan mutlak dalam setiap situasi. Ia memperingatkan bahwa perubahan posisi yang terus-menerus dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri pemain, terutama ketika seorang pemain dituntut menjalankan tugas yang berbeda dari sifat posisi aslinya.

Sebaliknya, Miguel Torres menilai bahwa kemampuan bermain di lebih dari satu posisi memberi pemain peluang lebih besar untuk tampil. Menurutnya, kepercayaan berbagai pelatih kepada seorang pemain untuk mengisi beragam peran mencerminkan keyakinan mereka pada kemampuannya, selain menunjukkan fleksibilitas taktik, kecerdasan, dan komitmen terhadap kepentingan tim.

Pengalaman Ivan Campo menegaskan pentingnya fleksibilitas taktik

Ivan Campo mengenang pengalamannya bersama Real Madrid dan klub Inggris Bolton, menjelaskan bagaimana ia beralih dari bermain sebagai bek tengah menjadi bersinar di lini tengah, meski perubahan itu tidak terduga pada awalnya.

Campo menjelaskan bahwa pelatihnya Sam Allardyce memutuskan menurunkannya di lini tengah sebelum laga melawan Arsenal, tanpa ia pernah berlatih untuk peran tersebut sebelumnya. Ia menyebut bahwa pelatih memberinya kepercayaan dan menegaskan akan menanggung tanggung jawab jika segalanya tidak berjalan sesuai harapan.

Ia menambahkan bahwa laga itu berakhir dengan hasil imbang 1-1, tetapi pengalaman tersebut berubah menjadi titik penting dalam kariernya, karena ia terus bermain di tengah lapangan. Ia menegaskan bahwa memiliki pemain yang mampu mengisi posisi berbeda merupakan keuntungan penting bagi tim mana pun, terutama di tengah langkanya tipe pemain seperti ini dalam sepak bola modern.

Campo mencontohkan figur seperti Luis Enrique dan Marcos Llorente sebagai pemain yang menunjukkan kemampuan menjalankan beragam peran di dalam lapangan.

Dasar-dasar bertahan memunculkan keraguan atas penempatan Valverde

Di sisi lain, Alkorta menilai bahwa perpindahan dari lini tengah ke posisi bek bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi pemain dengan kemampuan fisik besar seperti Valverde. Ia menyebut bahwa seorang bek membutuhkan sejumlah keterampilan dasar yang biasanya diperoleh sejak tahap-tahap awal perjalanan kariernya.

Alkorta, yang pernah bermain di empat posisi pertahanan bersama Real Madrid, menjelaskan bahwa kemampuan bergerak, melakukan penutupan ruang, dan penempatan posisi bertahan berbeda dengan tugas yang dituntut dari pemain lini tengah. Ia menegaskan bahwa kondisi fisik tinggi yang dimiliki Valverde membantunya mengisi posisi bek, tetapi hal itu tidak menjamin keberhasilannya dalam segala situasi.

Ia menyebut bahwa mengandalkan pemain tersebut di posisi ini bisa jadi tepat ketika Real Madrid menguasai jalannya pertandingan, tetapi situasinya menjadi lebih rumit ketika tim terpaksa menarik diri ke belakang dan bertahan menghadapi tekanan lawan.

Guti menentukan posisi terbaik bagi Valverde

Guti, mantan bintang Real Madrid, ikut masuk dalam perdebatan ini dengan menegaskan bahwa Valverde menampilkan level terbaiknya ketika bermain di sisi lapangan, baik sebagai winger maupun bek sayap yang lebih menyerang, dengan bersandar pada kekuatan fisik serta kemampuannya mengumpan dan membawa bola ke depan.

Guti menilai bahwa mengandalkan Valverde di posisi gelandang bertahan tidak memungkinkan seluruh potensinya dimanfaatkan. Menurutnya, memberinya kebebasan lebih besar di sisi lapangan dapat membantunya menampilkan performa yang lebih baik dan memperlihatkan kemampuan menyerangnya secara lebih efektif.

Miguel Torres sepakat dengan pandangan ini, dengan menyebut bahwa Valverde telah mencapai tahap penting dalam kariernya yang menuntut pemikiran soal perannya dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa Valverde memiliki modal yang bisa menjadikannya salah satu pemain terbaik di posisi bek kanan atau bek sayap menyerang jika ia menetap di salah satunya.

Di sisi lain, Ivan Campo menilai bahwa Valverde tetap menjadi elemen utama di lini tengah, tetapi ia membutuhkan dukungan rekan-rekannya agar tidak menanggung sendiri tanggung jawab menutup area yang luas, baik saat maju menyerang maupun kembali bertahan.

Sementara itu, Alkorta menyampaikan keberatannya terhadap gagasan menganggap Valverde sebagai bek kelas dunia. Ia menyebut tidak melihat Valverde jelas lebih unggul dari pemain seperti Denzel Dumfries dan Trent Alexander-Arnold di posisi tersebut, sembari menekankan bahwa penilaian atas keputusan Mourinho tetap bergantung pada visi pelatih dan kebutuhan tim.

Di antara pendapat yang mendukung dan menentang, tantangan bagi Mourinho tetap bagaimana memaksimalkan kemampuan Valverde, baik dengan mempertahankannya di lini tengah maupun memanfaatkannya di sisi kanan, mengingat ia memiliki kekuatan fisik dan kemampuan menjalankan berbagai peran taktik. Meski demikian, fleksibilitas tersebut tidak mengakhiri polemik soal posisi yang dapat memberinya keunggulan lebih besar di atas lapangan.



